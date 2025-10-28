공천·창원산단·두산에너빌리티일정·채용 논란 등 정치 쟁점 정리 국면

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 2025년 국회 행정안전위원회의 경상남도 국정감사가 28일 오전 10시 경남도청 본관 도정회의실에서 열렸다.

이날 행안위 감사2반 국감에서는 여야 의원 11명이 참석했다. 이 중 더불어민주당 소속 의원 6명 대부분은 국민의힘 소속 박완수 지사를 상대로 명태균 씨 관련 의혹을 집중 질의하며 긴장감이 감돌았다.

의원들은 박완수 지사를 상대로 ▷공천 개입 ▷두산에너빌리티 창원공장 일정 사전 인지 ▷창원 제2국가산단 지정 과정 ▷남명학사 채용 특혜 등을 질의했다. 그러나 3시간 동안 이어진 질의·답변을 통해 사실관계가 상당 부분 확인되며, 그동안 떠돌던 명태균 관련 의혹들이 대부분 정리되는 분위기로 마무리됐다.

박완수 지사는 “정치적 의도를 가진 공세성 질의로 도정이 왜곡되어서는 안 된다”며 “법과 원칙에 따라 행정을 수행해왔고, 사실관계가 명확히 확인됐다”고 밝혔다.

민주당 의원들은 2021년 8월 박완수 당시 국회의원이 명태균 씨 주선으로 윤석열 전 대통령 부부를 만난 경위를 집중 추궁했다.

이에 박 지사는 “명태균 씨가 만남을 주선한 것은 맞지만, 공천에 개입하거나 도움을 받은 사실은 전혀 없다”며 “당시 윤 전 대통령이 오히려 저에게 도움을 요청했던 자리였고, 이후 캠프에도 참여하지 않았다”고 반박했다.

명 씨는 “윤 대통령이 박완수에게 공천을 주라고 말했다”고 주장했으나, 구체적인 근거를 제시하지 못했다. 박 지사는 “김건희 여사나 대통령 부부로부터 어떠한 정치적 청탁이나 지원도 받은 적 없다”며 관련 의혹을 일축했다.

민주당 이광희 의원은 “명태균 씨가 윤 대통령의 두산에너빌리티 창원공장 방문 일정을 사전에 알고 주변에 투자를 권유했다”고 주장했다. 이에 명 씨는 “그건 사실이 아니다. 두산과 관련한 농담이 와전된 것”이라고 반박했다.

이 의원이 “윤 대통령 일정 직후 주가가 상승했다”고 재차 묻자 명 씨는 “모두 거짓말”이라며 강하게 부인했다.

경남도 관계자는 “대통령 일정이나 주식 관련 사안은 도정과 무관하다”며 “두산에너빌리티 관련 의혹은 이번 국감을 통해 사실관계가 대부분 확인돼 해소된 것으로 본다”고 전했다.

이어 이 의원은 “2022년 10월 창원 제2국가산단 입지와 구역 지정 과정에서 명태균 씨가 공무원들을 불러 문건을 보고받았다”는 의혹을 제기했지만 명 씨는 “그런 일은 없다”고 일축했다.

경남도는 이날 추가 설명자료를 내고 “2022년 7월 김영선 의원이 도지사를 방문해 의창구 GB(개발제한구역) 해제 협력을 요청했을 뿐, 창원 제2국가산단은 당시 거론되지 않았다”며 “국토부가 8월부터 검토를 시작한 사안으로 명 씨의 개입설은 사실이 아니다”고 밝혔다.