하이닉스 실적·한미회담 앞두고 외인 1.6조 순매도 조선·증권주도 약세…10만전자 밀려 바이오·이차전지주는 상승

[헤럴드경제=신주희 기자] 사상 처음 4000선을 달성하며 질주하던 코스피가 28일 외국인의 매도세에 제동이 걸렸다.

이날 코스피는 전장보다 32.42포인트(0.80%) 내린 4010.41에 장을 마쳤다. 전날 코스피는 이틀 연속 올라 사상 처음 4000선을 넘어선 뒤 4040대까지 올랐으나, 이날 하락세로 돌아섰다.

지수는 전장보다 32.36포인트(0.80%) 내린 4010.47로 출발해 한때 3972.56까지 밀렸지만 장중 하락폭을 줄여 종가 기준 4000선은 사수했다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 6.0원 오른 1437.7원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인이 1조6410억원 순매도하며 지수를 끌어 내렸다. 이날 외국인 순매도액은 미국 트럼프 정부의 상호관세 우려에 증시가 급락한 지난 4월 7일(2조960억원) 이후 약 7개월 만에 가장 많았다.

개인과 기관은 각각 1조5732억원, 925억원 매수 우위를 보였다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 9559억원 ‘팔자’를 나타냈다. 간밤 뉴욕 증시가 미중 정상회담 기대에 사상 최고치를 재차 경신했지만 국내 증시는 전날 해당 호재를 선반영한 가운데 단기간에 오름폭이 컸던 데 따른 차익 실현 매물이 출회되면서 하락하는 흐름을 보였다.

올해 들어 전날까지 코스피는 68.49% 상승, 주요 20개국(G20) 증시 중 상승률 1위를 기록해 오름폭이 두드러진 상태였다.

아울러 오는 29일 SK하이닉스 실적 공개를 앞둔 경계감이 산재한 데다, 같은 날 경주에서 열릴 한미 정상회담을 앞두고 한미 무역 합의가 조속한 시일 내에 타결될 가능성이 크지 않다는 관측이 나온 점도 매도세를 자극한 것으로 보인다.

이날 장중 공개된 한국 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)은 1.2%로 1년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률을 기록했지만, 증시 매도세를 막기엔 역부족이었다.

이재원 신한투자증권 연구원은 “코스피는 정상회담, SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 관망세가 유입됐다”며 “외국인이 대형주, 전기전자 업종을 중심으로 차익 실현에 나선 것으로 보인다”고 밝혔다.

전날 ‘10만전자’에 올랐던 삼성전자가 하루 만에 10만원선을 내줬다. 삼성전자는 2.45% 하락하며 9만7000원대에 거래를 마쳤고, SK하이닉스도 2.62% 떨어져 52만원대로 밀려났다. 반도체 대형주의 약세가 지수 하락을 이끌었다.

트럼프 대통령의 국내 조선소 방문 기대감으로 전날 급등했던 HD현대중공업(-4.81%)과 한화오션(-5.87%) 등 조선주는 일제히 반락했다. 증시 호조에 따른 실적 개선 기대에 상승했던 상상인증권(-1.29%), 삼성증권(-0.89%) 등 증권주도 하락 전환했다. 현대차(-1.57%), 기아(-1.05%), 한화에어로스페이스(-4.14%) 등 주요 제조업 종목들도 약세를 보였다.

반면 이차전지주는 강세를 이어갔다. LG에너지솔루션이 3.03% 상승했고, 삼성SDI는 9.47% 급등했다. 삼성바이오로직스(1.99%), 두산에너빌리티(5.49%)도 올랐다. 카카오는 카카오톡에 챗GPT가 탑재된다는 소식에 4.60% 상승했다.

업종별로는 운송장비(-2.28%), 건설(-1.95%), 전기전자(-1.25%)가 내렸고, 전기가스(1.97%), 기계장비(1.47%), 화학(0.73%) 등은 상승했다.

코스닥지수는 전장보다 0.60포인트(0.07%) 오른 903.30에 마감했다. 장중 한때 900선을 내줬으나 낙폭을 줄이며 보합권 등락 후 상승 전환했다. 코스닥시장에서는 개인이 1497억원, 기관이 253억원을 순매수했고, 외국인은 1561억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 에코프로비엠(0.69%), 에코프로(3.62%) 등 2차전지 관련주와 레인보우로보틱스(0.29%), HLB(3.14%), 에이비엘바이오(1.17%) 등이 올랐다. 반면 알테오젠(-1.55%), 펩트론(-4.76%), 삼천당제약(-3.32%), 보로노이(-1.89%), 코오롱티슈진(-3.50%) 등은 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 19조6700억원, 8조2450억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드에서는 프리마켓과 정규마켓 합산 13조3260억원이 거래됐다.