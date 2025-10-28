아이들과미래재단과 공동 진행 가족의 소중함 느끼고 유대감 쌓아

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 25~26일 이틀간 사회복지법인 아이들과미래재단과 함께 한부모 가족을 위한 ‘위비프렌즈와 떠나는 숲속여행’ 캠프를 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 캠프는 양육과 생계 부담으로 여가를 즐기기 어려운 한부모 가정에게 가족 간 유대를 강화하고 서로의 소중함을 느낄 수 있도록 기획됐다.

참가자들은 ▷레크리에이션 및 명랑운동회 ▷아로마테라피 클래스 ▷숲속 체험활동 등 맞춤형 프로그램을 통해 즐거운 추억을 쌓았다. 마지막 밤에는 가족별로 카라반에서 BBQ 파티와 ‘불멍 타임’을 즐기며 하루를 마무리했다.

한 캠프 참가자는 “경제적 여건으로 여름휴가를 가지 못해 아이들에게 미안했는데 이번 캠프로 단풍이 아름다운 가을에 특별한 추억을 만들 수 있었다”고 소감을 전했다.

우리은행 관계자는 “가족 간 유대감을 바탕으로 아이들과 청소년이 건강하게 성장하길 바란다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 가족과 이웃의 삶을 지지하고 함께 성장하는 동반자의 역할을 이어가겠다”고 전했다.