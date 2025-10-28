[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구는 이달 31일까지 진행되는 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’신청 독려를 하고 있다고 28일 밝혔다.

소비쿠폰은 상위 10%를 제외한 국민에게 1인당 10만 원을 지급한다.

지급 대상은 고액자산가를 제외하고, 2025년 6월 건강보험료 기준 소득 하위 90%에 해당하는 가구다. 지급 방식은 1차와 동일하게 신용·체크카드, 서울사랑상품권, 선불카드 중 선택할 수 있다.

10월 26일 기준, 구로구 전체 지급 대상 약 35만 명 중 33만8000여 명(96.5%)이 소비쿠폰을 수령했다. 이 중 선불카드는 전체의 18%를 차지했다.

동별로는 오류2동, 개봉1동, 고척1동 등이 높은 지급률을 기록했다.

지급받은 소비쿠폰은 올해 11월 30일까지 사용할 수 있다.

구는 남은 기간 동안 미신청자에게 유선 연락을 통해 신청 여부를 확인하고, 거동이 불편한 주민에게는 ‘찾아가는 신청 지원’을 병행할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “소비쿠폰은 전통시장과 지역 상권에서도 사용할 수 있어 생활비 절감에도 도움이 된다”며 “아직 신청하지 못한 주민들은 10월 31일까지 꼭 신청해 혜택을 받기 바란다”고 말했다.