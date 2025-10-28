[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 그룹 첫 홍보 영상을 공개했다고 28일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹에 따르면 영상은 ‘Question & Act(묻고 실행하라)’ 스토리라인을 중심으로, 기술로 세상을 움직이며 혁신을 실현하는 그룹의 비전을 제시한다. 이번 영상은 한온시스템 합류 이후 처음으로 한국앤컴퍼니㈜, 한국타이어앤테크놀로지㈜ 등 그룹 전체를 아우르는 통합 콘텐츠라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

한국앤컴퍼니그룹은 글로벌 하이테크 그룹으로 도약 중이다. 이번 영상은 그룹이 영위하는 다양한 사업 영역을 ▲Mobility Tech(모빌리티 기술) ▲Precision Tech(정밀 기술) ▲Life & Social Value(삶과 사회적 가치) 세 가지 테마로 구성했다.

‘Mobility Tech’에서는 타이어, 배터리, 열 관리 솔루션 등 사람과 사물의 이동을 만드는 핵심 기술을 다뤘다. ‘Precision Tech’는 정밀 가공, 스마트 제조, 차세대 하드웨어, 광학 기술 등 정밀 기술을 통해 미래 산업의 방향을 제시한다. ‘Life & Social Value’는 기술과 감정이 공존하는 리테일의 미래와, 사회적 가치를 실현하는 그룹의 노력을 조명한다.

‘Question & Act’를 주제로 한 이번 영상은 “모든 것은 물음에서부터 시작한다”는 메시지로 시작해, 각 사업 영역에서 던진 질문이 실행과 실현으로 이어지는 과정을 담았다.

한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장의 “문제 의식을 가지는 것이 혁신의 출발점”이라는 철학 아래, 구성원이 능동적으로 변화를 주도하는 ‘프로액티브(Proactive) 컬처’를 조직 전반에 정착시켜왔다. 이번 영상은 이러한 실행 문화를 바탕으로, 세상의 변화를 향한 질문과 기술로 그에 답하는 모습을 통해 그룹 고유의 혁신 방식을 그려냈다.

또한, 시네마틱 촬영 기법과 3D·모션 그래픽을 활용해 몰입감을 높였으며, 세련된 영상미로 그룹의 기술 전문성과 하이테크 이미지를 강조했다.

영상은 한국앤컴퍼니 ES사업부 공식 유튜브 채널을 통해 국문·영문 두 가지 버전으로 공개됐다.

공개 직후 그룹 내부 커뮤니케이션 채널에는 “모빌리티 기술, 정밀 기술, 사회적 가치라는 세 가지 테마가 그룹 정체성을 완벽히 보여준다”, “영상 속 ‘묻고, 실행하고, 실현하라!’라는 캐치프레이즈가 뇌리에 강렬하게 남는다” 등 임직원들의 호평이 이어졌다.

그룹은 해당 콘텐츠를 SNS 공식 채널 등 온라인을 통해 대중에게 공개하는 것은 물론, 비즈니스 미팅, 해외 전시회 등 고객을 대상으로 한 홍보 자료로도 적극 활용할 예정이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “이번 영상은 그룹이 추구하는 혁신 방식을 직관적으로 전달하기 위해 제작했다”며 “한국앤컴퍼니그룹은 앞으로도 ‘프로액티브 컬처’를 바탕으로 실행 문화를 확산하고, 기술로 세상을 움직이는 혁신을 이어가겠다”고 말했다.