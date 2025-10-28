[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 다음달 20일부터 12월 22일까지 실시되는 ‘2025 농림어업총조사’ 조사요원 120명을 모집한다고 28일 밝혔다.

올해 농림어업총조사는 인터넷 조사로 시작해 12월 1일부터는 방문 면접조사도 병행한다.

모집 인원은 조사원 104명, 조사관리자 13명, 조사지원담당자 3명으로 영천에 거주하는 만 18세 이상 지역 실정을 잘 알고 주민과 원활히 소통할 수 있는 인력이다.

또 인구주택총조사, 농림어업총조사, 가구주택기초조사 등 대규모 통계조사에 참여한 경험이 있는 사람을 우대 채용한다.

조사관리자와 조사지원담당자는 오는 31일까지, 조사원은 11월 10일까지 모집한다.

농림어업총조사 홈페이지를 통한 인터넷 접수 또는 영천시 정책기획실에서 방문 접수가 가능하며 자세한 사항은 시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영천시 관계자는 “이번 조사는 우리 농업·임업·어업의 지속 가능한 발전을 위한 초석이 되는 중요한 국가 통계조사“라며 ”책임감과 자부심을 가진 많은 분들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.