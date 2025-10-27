[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 허숭)는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과를 담은 첫 번째 지속가능경 영 보고서를 발간하고 공사 누리집으로 공개했다고 27일 밝혔다.

이번 보고서는 사회적 책무를 이행하고, 경영성과와 사회적 가치를 시민과 투명하게 공유하기 위해 처음으로 작성됐으며, 기업의 비재무적 활동 성과인 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 ESG 전 영역의 2024년도 추진 내용과 성과를 종합적으로 담아냈다.

보고서에서는 ‘도시의 환경과 사람, 미래의 가치를 더하는 공기업’을 비전으로 제시하며 ▷탄소중립 실현을 위한 친환경 경영▷사회적 가치 창출을 위한 상생협력 ▷투명하고 청렴한 책임경영을 중심으로 한 ESG 전략체계를 소개했다.

공사는 올해 보고서를 시작으로 정기적으로 발간할 계획이며, 이를 통해 ESG 경영을 더욱 강화하고, 시민과 함께하는 지속가능한 도시 조성을 위한 노력을 이어나갈 계획이다.

허숭 안산도시공사 사장은 “안산도시공사는 경영활동 전반을 투명하게 공개하고 시민과 함께하는 지속가능경영을 실천해 나가겠다”며 “앞으로도 신뢰받는 공기업으로 성장하기 위해 ESG 경영을 더욱 강화하겠다”고 말했다.