국회 정무위 국감서 발언 “조직개편도 구체적 추진“

[헤럴드경제=김벼리 기자] 이찬진 금융감독원장은 27일 “자율진단이 추상적으로 돼 있는 부분을 대폭 개선하겠다”고 밝혔다.

이찬진 원장은 이날 오후 국회 정무위원회 국정감사에서 ‘금융소비자 보호를 위한 사전예방제도인 실태조사와 자율진단에 문제가 많다’는 한창민 사회민주당 대표의 지적에 대해 “공감하고 있다”며 이 같이 말했다.

금감원은 2016년부터 70여 개 금융사를 대상으로 매년 금융소비자 보호 실태평가를 실시하고 있다. 2021년부터는 실태조사를 3년 주기로 바꾸고, 나머지 2년 동안은 금융사 스스로 소비자 보호 체계를 점검하는 자율진단제를 도입했다.

이 원장은 “자율진단이 적정과 미흡 두 단계로 돼 있는데 뭐가 적정한지, 뭐가 미흡한지 구분이 안 될 정도로 추상적”이라며 “소비자보호 실태평가가 5단계로 돼 있는데 그걸 정비한 기준을 자율진단에도 같이 적용할 것”이라고 말했다.

이어 그는 “조직개편을 구체적으로 추진하고 있는데 업권별로 소비자 보호 관련 사업을 국 단위나 팀 단위로 해서 (인력을)배치하려 하고 있다”며 “인력 조정 과정에서 현업 업권의 인력이 부족한 부분에 대해서는 금융위원회에 인력과 예산에 대해 건의했다”고 말했다.