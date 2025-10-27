한은 금융기관 대출행태 서베이 4분기 은행 대출태도 지수 -14

[헤럴드경제=홍태화 기자] 올해 4분기에도 은행권의 가계대출 문턱이 계속 높아질 것으로 전망됐다.

27일 한국은행이 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이’ 결과에 따르면 4분기 은행의 대출태도 종합지수는 -14를 기록했다.

지난 3분기(-28)보다 마이너스 폭보다는 14포인트 작지만, 여전히 전 분기보다 대출태도가 깐깐해질 것이라는 예상이 더 많았다는 의미다. 이 조사에서 마이너스 부호(-)는 대출태도 강화나 신용위험 감소, 대출수요 감소를 뜻한다. 플러스 부호(+)는 그 반대다.

대출 주체별로 보면 가계 주택대출이 -28, 가계 일반대출(신용대출 등)이 -19를 기록했다. 다만, 3분기 -53과 -36을 기록한 것보다는 마이너스 폭이 작아졌다. 대기업(6)과 중소기업(3) 대출은 다소 완화될 것으로 보인다.

4분기 대출수요 종합지수는 -5로, 3분기(-6)와 비슷한 수준을 유지했다. 정부의 가계부채 관리 기조가 지속됨에 따라 가계 주택대출(-31) 수요가 감소할 것으로 분석됐다.

반대로 대기업(11)과 중소기업(19)은 운전자금과 유동성 확보 수요 등으로 대출 수요가 증가할 것으로 예상됐다.

은행들이 예상한 4분기 신용위험 종합지수는 25로, 3분기(28)보다 낮아졌다. 대기업과 가계는 각각 11, 22로 같았고, 중소기업은 33에서 28로 신용위험이 커질 것이라는 관측이 다소 감소했다.