사업장 이용고객 참여형 캠페인 매칭 기부금 2000만원 조성

[헤럴드경제=강승연 기자] 본푸드서비스의 단체급식 브랜드 본우리집밥이 구내식당 사업장 이용 고객 참여로 조성한 기부금으로 자립준비·보호연장 대상 대학생에게 학식을 지원했다고 27일 밝혔다.

본우리집밥은 굿네이버스 경상남도자립지원전담기관과 협력해 자립준비 및 보호연장 대학생 55명에게 2학기 학식 3000식 규모의 식권을 제공했다. 재정 압박이 커지면 가장 먼저 식비를 줄일 수 밖에 없는 고충과 이에 따른 학업 및 생활 환경 개선을 실질적으로 돕고자 추진됐다.

이는 본우리집밥은 지난 6월 전국 20개 사업장에서 진행한 ‘비움데이 나눔 캠페인’의 후속 캠페인이다. 고객이 잔반 없이 식판을 비울 때 본그룹이 회당 7000원을 매칭 기부하는 방식으로 기부금을 마련했다. 지난 4월 본푸드서비스의 카페 브랜드 일마지오가 다회용컵 사용시 회당 기부금을 매칭하는 ‘그린 히어로 캠페인’으로 모은 기부금까지 더해 총 2000만원의 기부금을 조성했다.

임미화 본푸드서비스 대표는 “앞으로도 전국의 사업장 이용 고객과 함께 하는 사회공헌 활동으로 지속적으로 지원해 나갈 것”이라고 말했다.