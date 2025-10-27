[헤럴드경제=전새날 기자] 삼성물산 패션부문의 편집숍 플랫폼 비이커는 도쿄 기반의 컨템포러리 브랜드 ‘캡틴 선샤인’의 국내 사업을 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다.

캡틴 선샤인은 2013년 일본 고베 출신 디자이너 코지마 신스케에 의해 만들어진 브랜드다. 모든 제품은 일본에서 생산된다.

비이커는 2017년부터 캡틴 선샤인을 국내 소비자에게 소개해 왔다. 비이커는 수년 간의 검증과정을 거쳐 2018년 메종 키츠네, 2022년 가니(GANNI)를 단독 브랜드로 공식 론칭한 사례처럼 캡틴 선샤인을 고급 남성 컨템포러리 시장에서 주요한 전략 브랜드로 육성해 나갈 계획이다.

캡틴 선샤인은 신세계 강남점의 첫 단독 매장에 이어 주요 백화점에 순차적으로 입점을 늘려갈 예정이다. 또 단독 매장과는 차별화된 콘셉트로 비이커에서의 운영을 지속하고, 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵의 단독관을 통해서도 사업을 전개한다.

캡틴 선샤인은 매장 오픈 및 국내 사업 본격 확대 소식과 더불어 2025년 FW(가을·겨울) 시즌 신상품도 소개했다.