평창·제천서 진행…회원 대상 힐링 프로그램 운영 요가·명상·사운드 배스 등 참가자 호응

[헤럴드경제=노아름 기자] 행정공제회는 회원복지프로그램의 일환으로 ‘웰니스캠프 테마1 이너트립(Inner Trip)’과 ‘테마2 러닝트립(Running Trip)’을 각각 강원도 평창과 충청북도 제천에서 진행했다고 27일 밝혔다.

지난 17일부터 19일까지 2회에 걸쳐 1박 2일 일정으로 진행된 ‘웰니스캠프 테마1 Inner Trip’은 강원도 평창 모나용평 리조트에서 열렸다. 행정공제회 측은 이번 캠프가 일상 속에서 지친 심신을 회복하고 내면의 여유를 되찾을 수 있도록 구성되었으며, 요가·명상·사운드 배스 등 다양한 체험 프로그램을 통해 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다고 밝혔다.

아울러 지난 24일부터 26일까지 2회에 걸쳐 1박 2일 일정으로 진행된 ‘웰니스캠프 테마2 Running Trip’은 청풍호의 아름다운 자연경관 속에서 러닝을 중심으로 한 웰니스 프로그램이 운영되었다. 행정공제회는 참가자들이 전문 코치의 지도 아래 자연 속에서 건강과 활력을 되찾는 시간을 가졌다고 설명했다.

행정공제회 관계자는 “회원들이 이번 웰니스캠프를 통해 심신의 재충전과 힐링의 시간을 보냈기를 바란다”며 “앞으로도 회원의 건강과 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 복지 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.