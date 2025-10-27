24일 청년 구직자와 소통…현직자가 기업 설명·멘토링

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상이 서울고용노동청이 주최한 ‘2025 취업준비콘서트 일자리톡톡’에 참여해 큰 호응을 얻었다고 27일 밝혔다.

서울고용노동청이 주최하는 ‘2025 취업준비콘서트 일자리톡톡’은 청년들이 선호하는 주요 대기업 및 우수기업들과 함께 예비 인재들에게 최신 채용 트렌드와 직무 정보를 공유하는 프로그램이다. 올해는 식품, AI(인공지능), 금융, 반도체, 게임, 문화콘텐츠 등 다양한 기업이 참여했다.

대상도 24일 서울시 중구 장교동에 위치한 서울고용복지플러스센터에서 진행된 행사에 참여했다. 청년 구직자들에게 기업 및 조직문화를 소개하고, 식품업계 전반에 대한 이해를 높일 수 있는 소통의 시간을 가졌다.

대상 인사담당자는 대상의 채용 일정과 인재상을 소개하며, 실제 채용 현장에서 요구되는 핵심 역량과 경쟁력 요소를 전했다. 특히 각 직무에서 필요한 전문성, 문제 해결 능력, 협업 역량 등을 구체적인 사례를 들어 설명했다. 발표 후에는 취업 준비 과정에서의 궁금증을 해소하는 질의응답이 이어졌다.

김도형 대상 인사팀장은 “청년 구직자들과 직접 만나 대상의 기업문화와 인재상을 소개하고, 현실적인 취업 정보를 나눌 수 있는 자리였다”며 “앞으로도 청년들이 사회에 안정적으로 자리잡고 미래에 대한 자신감을 가질 수 있도록 다양한 지원과 교류를 이어가겠다”고 말했다.