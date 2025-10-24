[헤럴드경제=김보영 기자]2023년 세종문화회관 공연 리허설 도중 무대 장치가 떨어져 하반신이 마비됐던 30대 성악가가 최근 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다. 공연예술노동자들의 산업재해 예방과 제도적 보호를 촉구하는 목소리가 다시 커지고 있다.

‘중대재해 예방과 안전권 실현을 위한 학자·전문가 네트워크’(중대재해전문가넷)는 24일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 성악가 고(故) 안영재(30)씨를 추모하는 기자회견을 열고 공연예술노동자에 대한 산재 대책 마련을 촉구했다.

중대재해전문가넷은 “무대 시설 사고로 하반신 마비라는 참혹한 상해를 입고 치료 중 부작용으로 생을 마감할 수밖에 없었던 젊은 성악가의 비극 앞에서 깊은 슬픔과 분노를 금할 수 없다”며 “2년 전 세종문화회관 리허설 중 400kg이 넘는 무대 장치에 짓눌린 그의 꿈은 잔혹한 현실이 됐다”고 밝혔다.

이 단체는 또 “이번 사고는 2018년 7m 아래로 추락해 사망한 故 박송희 님의 사례와 본질적으로 동일하다”며 “공연장 안전 불감증과 예술인의 열악한 노동 환경이 낳은 구조적 문제”라고 지적했다.

이어 “프리랜서와 단기·용역 계약으로 일하는 예술인들은 사고가 발생해도 책임 주체가 명확하지 않아 실질적인 지휘·감독 권한을 가진 원청이나 공연장 운영 주체가 책임을 회피하는 일이 반복된다”며 “결국 피해 예술인은 법적·제도적 보호 없이 막대한 치료비와 손해를 개인이 떠안게 된다”고 비판했다.

단체는 “사고 후 주최 측과 공연장 운영 기관조차 ‘개인 과실’로 몰아가며 책임을 회피했다”며 “위험은 노동자에게, 책임은 각자에게 전가되는 구조 속에서 프리랜서 예술인들은 안전의 사각지대에 내몰리고 있다”고 했다.

문체부가 발간한 공연안전사고 사례집에 따르면 출연자 및 스태프 추락(37%), 무대장치 낙하·전도(18%) 등 재래형 사고가 전체 사고의 절반 이상을 차지하고 있다. 중대재해전문가넷은 “독일처럼 공연장 안전을 통합적으로 관리하는 법적 규정이 필요하다”고 강조했다.

이들은 정부에 ▲예술인 산재보험 의무화 및 고인의 근로자성 인정 ▲산업안전보건법·공연법 내 공연예술인 사고 예방 규정 보완 ▲외주·하청 중심이 아닌 상시 고용 중심의 제작극장체제 도입 ▲범부처 조사위원회 구성 및 재발 방지 대책 마련 등을 촉구했다.

안씨는 2023년 3월 세종문화회관에서 공연 리허설을 하던 중 400㎏이 넘는 무대 장치에 깔려 하반신이 마비되는 사고를 당했다. 산재보험에 가입하지 못했던 그는 장기간 치료를 받던 중 지난 21일 약물 부작용으로 숨졌다. 생전 억대의 병원비를 감당하며 손해배상 소송을 진행 중이었던 것으로 알려졌다.