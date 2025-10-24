[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]이재명 대통령이 24일 취임 후 처음으로 대구를 방문해 북구 엑스코에서 ‘대구의 마음을 듣다’라는 주제로 타운홀미팅을 열고 지역 민심을 청취했다.

이 자리에는 주호영 국회부의장, 정은경 보건복지부 장관, 이인선 국민의힘 대구시당 위원장, 윤재욱 국회의원, 김정기 대구시장 권한대행, 지역 각계각층 시민 등 200여명이 참석했다.

이재명 대통령은 “최근 집 문제 때문에 시끄러운데 전 세계에서 아마 수도권 집값이 소득 대비 가장 높은 편에 속한다”며 “그 문제를 해결하기 위해서라도 지방 균형발전은 정말 중요한 문제인데 쉽지 않은 문제”라고 밝혔다.

이어 “대한민국의 가장 큰 문제는 지방과 수도권의 불균형이 너무 심할뿐만 아니라 앞으로 개선될 여지보다 악화될 가능성이 훨씬 높아보인다는 것”이라고 했다.

또 “우리 정부의 가장 중요한 과제인 지역 균형 발전을 위한 배려가 아니라 대한민국이 지속적으로 성장 발전하기 위한 어쩌면 생존하기 위한 마지막 필수전략이자 생존전략”이라며 “아주 다양한 방법을 강구하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “지방이라는 이유로 혹시라도 차별 받거나 소외돼선 안 된다”며 “앞으로는 지방에 대해 인센티브를 주는 것을 넘어 당연하게 여기는 사회를 만들어야 한다”고 전했다.

이날 타운홀미팅에서 정은경 보건복지부 장관은 대구를 바이오메디컬 신산업 허브로 육성하겠다는 계획을 발표했고 배경훈 과학기술정보통신부 장관은 대구를 ‘대한민국 AI로봇 수도’로 조성하기 위한 산업 특화단지 지정 등 전략 방안을 내놨다.

현장에서는 공공부문 무기계약직 처우 개선, 발달장애인 의료서비스 접근성 제고, 산불 진화체계 재정비, 공공임대아파트 전세사기 문제, 대구·경북 신공항 건설 등 다양한 분야의 건의가 이어졌다.

이 대통령은 산청산불 진화 작업 중 숨진 소방관 유족에겐 “산불진화 체계는 대통령실이 역점을 두고 재정비 하는 중”이라며 “군 헬기 투입부터 예산과 조직을 확대해 다시는 그런 대형화재 참사가 발생하지 않게 할 생각”이라고 했다.

이날 이재명 대통령은 마무리 발언에서 “우리 사회에 혐오와 증오가 횡행하는 것은 정말 위험한 상황”이라며 “함께 사는 새로운 공동체 대한민국이 힘을 모아야 대외적 위기도 이겨내고 우리가 닥친 여러 문제점들도 해결해 나갈 수 있지 않겠나”라고 말했다.