[헤럴드경제=고승희 기자] 걸그룹 베이비몬스터의 신곡 뮤직비디오가 공개 13일 만에 1억뷰에 도달했다.

베이비몬스터가 신곡 ‘WE GO UP’ 뮤직비디오를 억대뷰 영상 반열에 올려놓으며 ‘차세대 유튜브 퀸’으로서 막강한 존재감을 다시금 증명했다.

24일 YG엔터테인먼트에 따르면 지난 10일 공개된 베이비몬스터의 미니 2집 타이틀곡 ‘위 고 업(WE GO UP)’ 뮤직비디오는 전날 오후 9시 16분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 올해 발표된 K-팝 아티스트 뮤직비디오 중 가장 빠른 속도다.

뮤직비디오는 곡의 강렬한 무드를 극대화한 스토리라인과 시네마틱한 연출로 전 세계 음악팬들의 호평을 받고 있다. 각자의 캐릭터에 완벽하게 녹아든 멤버들의 소화력과 화려한 액션신, 한 편의 SF 영화를 보는 듯한 영상미가 시너지를 이루며 색다른 재미를 안긴다.

영상은 공개와 동시에 유튜브에서 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’과 트렌딩 월드와이드 1위에 올랐다. 메가 크루와 함께한 압도적 스케일의 익스클루시브 퍼포먼스 비디오 역시 8000만 뷰에 달하는 조회수를 기록 중이다.

‘위 고 업’이 1억뷰를 달성하며 베이비몬스터는 총 12편의 억대뷰 영상을 보유하게 됐다.구독자 역시 K-팝 걸그룹으로는 최단 기간(1년 5개월, 데뷔일 기준)에 1000만 명을 달성했다. 미니 2집 발매 전후로 꾸준히 증가, 현재는 1030만 명을 넘어섰다. 누적 조회수 또한 60억 회를 돌파했다.