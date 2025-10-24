“동남아 지역 초국경범죄 예방 협력 협의” 라오스 공안부 차관 “공항·국경서 적극 협조”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 정기홍 외교부 재외국민보호 정부대표와 박우현 경찰청 과학수사심의관 등이 이끄는 정부합동대표단이 라오스를 찾아 동남아 지역 초국경범죄 예방 협력을 위한 정부 고위급 인사 면담에 나섰다고 24일 밝혔다.

정부합동대표단은 지난 23일부터 이날까지 라오스를 방문 중이다.

정 대표는 전날 오후 캄낑 푸이라마니봉 라오스 공안부 차관, 아누팝 봉노께오 외교부 차관 등 라오스 정부 고위급 인사를 면담하고, 캄보디아발 초국경범죄 공동대응을 위한 우리 정상의 강력한 의지를 전달했다.

정 대표는 “캄보디아에서 라오스로의 온라인스캠 범죄 확산 방지 및 동 지역 내 우리 국민 보호를 강화하기 위해 인접국과의 국경보안 및 단속 강화를 통한 한국인 범죄혐의자 및 피해자 수색 협력 강화와 양측 당국간 핫라인을 통한 소통 강화 등 구체적 방안을 제안한다”고 했다.

이에 캄낑 공안부 차관은 우리 정부의 협력 제안에 적극 협조하겠다고 했다. 그는 “캄보디아를 중심으로 최근 만연하고 있는 온라인스캠 범죄는 한 국가의 노력만으로 해결할 수 없는 국제적·초국경적 범죄”라며 “라오스 정부 역시 그 해결을 위해 한국 등과의 적극적 국제공조가 필요하다는 데 동의한다”고 답했다.

특히 공항 및 국경검문소 등에서 한국인 연루자(피의자 및 피해자)를 발견할 시 주라오스대사관을 통해 통보·송환 등 적극 협력하겠다고 하고, 라오스 공안부와 우리 대사관 간 핫라인을 더욱 강화시키기로 했다.

또한 박우현 경찰청 과학수사심의관은 우리 경찰청-라오스 공안부 간 긴밀한 공조체제가 유지되어온 점을 평가했다. 지난 8월과 9월 라오스 내 피싱범죄 콜센터 조직원 4명이 현지에서 검거돼 우리나라로 신속 송환된 바 있다. 당시 우리 경찰에서 지원한 인터폴 ‘LIONFISH-MAYAG III’ 초국경 국제 공조작전에 라오스를 포함한 17개국이 참여했고, 마약사범 다수와 합성마약을 대량 압수하는 성과를 거뒀다.

특히 이날 국제경찰청장회의(IPS) 계기 개최된 우리 경찰청장 직무대행-라오스 공안부 경찰총국장 간 양자회담에서 ▷재외국민 보호 ▷스캠단지 범죄 확산 방지 ▷초국경범죄 공동대응 등에 대한 양국 경찰당국간 협력 및 선제적 대응체계를 구축키로 한 점을 언급했다.

박 심의관은 이어 “초국경범죄 대응을 위한 공동작전 등 양국 경찰당국간 협력 강화를 위해 현재 협의중인 ‘경찰 협력을 위한 대한민국 경찰청과 라오스 공안부 간 양해각서(MOU)’를 올해 안으로 조속히 체결하자”고 제의했고, 라오스 공안부는 이를 적극 검토하기로 했다.

우리 대표단은 이날 황성호 유엔마약범죄사무소(UNODC) 라오스 지역사무소장도 면담했다. 이 자리에선 온라인스캠 등 국제범죄 추가 확산을 예방하기 위한 다자간 공조의 필요성을 강조하고, 향후 UNODC와의 협력 강화 방안을 논의했다.

외교부는 “우리 대표단의 이번 라오스 방문은 캄보디아발 초국경범죄 확산을 사전에 예방하기 위한 우리 정부의 확고한 의지를 보여준다”며 “캄보디아 인접국과 공조 체제를 강화하는 계기가 되었다”고 평가했다. 그러면서 “우리 정부는 앞으로도 가용한 모든 역량과 자원을 동원하여 동남아 지역 내 우리 국민 보호를 위해 노력해 나갈 것”이라고 말했다.