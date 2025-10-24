[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 시사 주간지 타임이 다음 달 최신호에 실릴 도널드 트럼프 미국 대통령 표지 사진을 교체했다. 트럼프 대통령이 대놓고 불만을 드러낸 지 10일 만이다.

23일(현지시간) 영국 텔레그래프에 따르면 타임은 다음 달 발행 예정인 최신호의 트럼프 대통령 표지사진을 새롭게 공개했다. 새 사진 속 트럼프 대통령은 그를 대표하는 붉은 색 넥타이를 매고 집무실에 앉아 카메라를 정면으로 응시하고 있다.

이날 공개된 새 표지 사진은 종전과 다른 작가가 촬영했다.

트럼프 대통령은 앞서 공개된 표지 사진에 대해 강한 불만을 제기한 바 있다. 영국 일간 가디언에 따르면 트럼프 대통령은 지난 15일 자신의 가자 휴전 협정 중재 업적을 극찬한 기사 내용에도 불구하고 사진 촬영 각도가 맘에 들지 않는다며 타임에 공개적인 불만을 드러냈다.

당시 표지사진은 사진은 강한 햇살 아래 서 있는 트럼프 대통령의 얼굴을 아래에서 위로 촬영한 것으로, 인물의 존재감을 부각하려는 촬영 기법이 사용됐다.

하지만 백발의 상당 부분이 햇빛에 반사돼 잘 보이지 않고 목주름도 상대적으로 부각돼 온라인에서 조롱 대상이 됐다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 “지금까지 중 최악”이라며 불만을 표출했다.

텔레그래프는 새롭게 공개된 표지 사진을 두고 “타임이 트럼프에 더 호의적인 사진을 발행한 것”이라고 평가했다.

타임지 표지 사진에 대한 트럼프 대통령의 집착은 이미 널리 알려져 있다. 그는 2017년 타임이 자신에게 ‘올해의 인물’에 선정하겠다고 제안했으나 이를 거절했다고 주장했다가 논란을 일으켰다. 타임 측에서 “사실이 아니다”라고 공식 반박하면서다. 같은 해 그는 자신이 소유한 플로리다주 마러라고 리조트에 자신을 표지 모델로 내세운 가짜 타임 표지를 걸었다가 논란이 되기도 했다.

트럼프 대통령은 이미지 관리에 극도로 민감한 편이다. 지난 7월 그는 콜로라도주 주의사당에 설치된 자신의 초상화를 두고 “의도적으로 왜곡됐다”며 강하게 비판했고, 결국 몇 달 만에 새 초상화로 교체됐다. 2023년 대선 결과 뒤집기 혐의로 기소된 이후 공개된 백악관 공식 사진 역시 머그샷과 비슷하다는 평가를 받으며 4개월 만에 교체된 바 있다.