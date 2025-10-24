방성빈 은행장 “튼튼한 기초체력으로 지역과 함께 성장”

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] BNK부산은행이 창립 58주년을 맞아 지역과 함께 성장하는 상생 금융의 의지를 새롭게 다졌다.

BNK부산은행은 24일 부산 본점 2층 오션홀에서 ‘창립 58주년 기념식’을 열고, 지속 가능한 성장과 지역 상생 금융 실천을 다짐했다고 밝혔다.

이날 행사에는 방성빈 은행장을 비롯해 경영진과 부·실점장 등 임직원 300여 명이 참석해 부산은행의 58년 발자취를 되돌아보고 미래 비전을 공유했다.

방성빈 은행장은 기념사에서 “부산은행의 본원적 경쟁력은 튼튼한 기초체력에서 비롯된다”며 “불확실한 금융환경 속에서도 내실 있는 성장을 통해 신뢰받는 은행으로 자리매김하겠다”고 강조했다.

그는 또 “해양수산부 부산 이전과 조선업 재도약 등 지역경제 변화에 맞춰 지역과 함께 성장하는 ‘상생모델’을 더욱 확대해 나가겠다”며 지역 금융기관으로서의 책임을 다하겠다는 뜻을 밝혔다.

부산은행은 이날 ▷미래 성장 동력에 대한 적극 투자 ▷사전예방 중심의 금융소비자보호 체계 확립 ▷디지털·글로벌 경쟁력 강화 등을 주요 과제로 제시했다.

특히 아시아 시장 중심의 지분투자와 전략적 제휴 확대를 통해 ‘초일류 글로컬(Global+Local) 은행’으로 도약하고, 대면·비대면 채널을 결합한 하이브리드 금융환경을 구축해 ‘고객이 가장 먼저 찾는 은행’을 목표로 디지털 혁신을 가속화할 계획이다.

방 은행장은 “부산은행과 58년을 함께해온 고객과 지역사회에 감사드린다”며 “금융소비자보호를 최우선 가치로 두고 고객의 신뢰를 가장 큰 자산으로 삼겠다”고 말했다.

부산은행은 직원의 성장을 곧 조직의 성장으로 이어가는 기업문화를 확립하기 위해 인재육성 프로그램을 강화하고, 일터 혁신을 통해 지속 가능한 조직문화를 만들겠다는 계획도 함께 밝혔다.

한편, 부산은행은 이날 창립기념일을 맞아 본점과 영업점에서 지역 소상공인과 함께하는 ‘착한 점심데이’를 실시했다. 방 은행장도 본점 인근 식당을 방문해 직원들과 함께 식사하며 지역 상권과의 상생 의지를 나눴다.