[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 23일 (현지 시간) ‘관광 혁신 서밋(Tourism Innovation Summit) 2025’가 열리고 있는 스페인 세비야의 피베스에서 호세 루이스 산스 세비야 시장에게 용인을 알리는 특별한 선물을 전달했다.

전날 용인특례시와 우호 협약을 맺은 세비야 시의 안토니오 카스타뇨 관광청장이 이날 ‘TIS 2025’가 열리는 행사장을 찾아 이상일 시장에게 세비야를 알리는 선물을 전달하자 이 시장도 미리 준비한 선물을 줬다.

안토니오 카스타뇨 청장은 이상일 시장을 만나 “시장님이 오페라를 좋아한다는 이야기를 듣고 세비야를 배경으로 한 모든 오페라를 소개하는 서적을 가져왔다”며 서적 2권을 전달했다.

이 시장은 “얼마 전 용인의 포은 아트홀에서 시장인 내가 직접 고른 그림ㆍ사진들을 관객들에게 보여주고 설명하며 그에 걸맞은 곡을 골라 성악가들로 하여금 부르도록 했는 데, 세비야의 담배공장에서 일하는 집시 여공이 주인공인 오페라 <카르멘>의 아리아 ‘하바네라’와 오페라 <세비야의 이발사>에 나오는 흥겨운 노래 ‘나는 거리의 만물박사’를 세비야 관련 그림ㆍ사진과 함께 무대 위에 올린 바 있다”며 “서적을 읽고 세비야에 대해 더 많이 배우겠다”고 했다.

이 시장은 이어 호세 루이스 산스 세비야시장에게 전달해 달라며 ‘용(龍)무늬 철화 분청사기’와 용인특례시 공직자들 중 민화동호회 회원들이 그린 ‘호작도’ 족자를 카스타뇨 청장에게 주면서 “도자기의 문양은 용인의 ‘용’을 상징한 것이고, 고려 시대 백자 가마터가 용인에 있고 그 백자 기술을 복원한 용인의 도자 명장이 만든 것이어서 특별한 의미가 있고, 호작도 족자는 용인을 위해 일하는 공무원들이 정성들여 제작한 것이어서 역시 특별하다”고 했다.

이 시장은 “용인특례시와 세비야가 체결한 우호 협약의 내용처럼 우호의 한 상징으로 산스 시장에게 용인의 특별한 마음을 나타내는 선물을 전달했다”며 “세비야 시의 환대에 감사의 뜻을 전하고 앞으로 두 도시가 우호협력을 통해 함께 발전하기를 소망한다”고 말했다.

용인특례시는 지난해 2월 세비야시청에서 이 시장과 산스 시장의 만남을 통해 세비야시와 우호교류의향서를 교환했고, 이후 세비야시는 시의회의 동의를 얻어 용인에 우호협약 체결을 제안했다.

세비야시의 제안으로 지난 22일 이상일 시장과 시 대표단은 ‘TIS 2025’가 개최되고 있는 세비야의 박람회장 피베스를 방문했고, 이 시장과 산스 시장이 협약서에 서로 서명하면서 우호 협약을 체결했다.

용인특례시와 세비야의 우호 협약서엔 양 도시 시청과 기타 지역단체 간 소통과 이해 확대, 교류와 협력 사업 개발 등을 위해 공동노력을 기울이자는 내용이 담겼다.

두 도시가 협력 사업을 개발하고, 투자·무역·과학·기술·관광·문화·역사분야에서 교류하며, 행정의 모범 사례도 주고 받는 것을 우선 과제로 삼을 것과 시청 간 특별 채널을 통해 우호 관계를 증진하자는 것도 협약서에 포함됐다.