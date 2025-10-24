23일 국회 법사위 국감서 발언 ‘정치에 뜻 있냐’ 물음에 “전혀 없다” 답

[헤럴드경제=한지숙 기자] 임은정 서울동부지검장은 검찰 선후배 관계인 윤석열 전 대통령에 대해 “선배로서 감옥에 가 계시지 않나. 언젠가 저도 면회는 가야 되지 않을까 싶다”고 말했다.

24일 정치권에 따르면 임 지검장은 전날 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 송석준 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다. 이어 “제가 제대로 말렸다면 대통령이 안 됐을 것이고, 저렇게 안 되지 않았을까”라고 했다.

이어 윤 전 대통령을 존경하냐는 송 의원 물음에 “존경할 수는 없다”면서 “한때 제가 징계 선배로서 조언했던 옛 선배로서 안타까움은 있다”고 답했다.

또 ‘정치에 뜻이 있냐’는 조배숙 국민의힘 의원 질의에 대해선 “전혀 없다”고 잘라 말했다.

검찰개혁과 관련해서는 “수사 구조 개혁으로 검찰청이 폐지될 위기가 목전에 있는데, 제가 건의했을 때 바로 고쳤으면 검찰이 이렇게 됐을까 생각한다”며 “검찰개혁은 반드시 필요하다”고 강조했다.

이재명 대통령의 지시로 ‘세관 마약수사 외압 의혹’ 수사단에 합류한 백해룡 경정과의 갈등에 대해선 “말싸움하지 않고 팀원으로 열심히 함께 수사하겠다”고 했다.

앞서 임 지검장은 윤 전 대통령이 대통령에 오르기 전부터 “그 끝은 구속이겠구나” 예감했다고 한 적이 있다.

작년 12월에 임 당시 대전지검 부장검사는 소셜미디어(SNS)에 윤 전 대통령을 향해 “검찰 후배로 창피해 얼굴을 들지 못할 지경”이라며 “흉한 모습을 더 보이지 말아주시길 간절히 바란다”고 탄핵심판 절차와 수사에 응할 것을 촉구했다. 그러면서 ‘총장님이 대통령이 될 지 모르겠지만 결국 구속될 텐데’란 문구를 포함해 윤 전 대통령에게 보냈던 휴대전화 문자 내용을 공개했다.