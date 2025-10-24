[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산항만공사(BPA)와 부산지방해양수산청(해수청)은 지난 23일 부산항만공사 본사에서 ‘부산항 줄잡이 안전작업표준 매뉴얼 공청회’를 개최했다고 24일 밝혔다.

BPA와 해수청은 지난 8월 줄잡이 업체들과 간담회를 열어 현장의 요구와 개선안을 들은 결과 줄잡이 안전작업 표준안 마련의 필요성을 확인했다. 줄잡이 안전작업 표준 매뉴얼 제작은 국내에서 최초 진행되는 것으로, 특히 줄잡이 업체마다 작업방법과 절차 인력관리 기준이 상이해 이를 보완하는 것에 주안점을 두었다.

이날 공청회에는 부산지방고용노동청 안전보건공단을 비롯한 부산항 소재 줄잡이업체와 부두운영사,해운·항만물류·항만산업·도선사 등 관련 협회가 참석했다.

참석자들은 매뉴얼에서 제시된 표준작업 방법과 절차 장비운용에 관한 사항과 안전점검 및 비상대응 절차 등을 공유받는 한편, 질의응답을 통해 현장의 애로사항과 개선 의견을 제시했다.

BPA와 해수청은 공청회에서 수렴된 의견을 면밀히 검토해 부산항 특성을 반영한 최종 작업표준을 부산항 안전매뉴얼에 반영해 배포할 계획이라고 밝혔다. 또 표준화된 작업절차가 확립되면 작업자의 안전 확보는 물론 부두 운영 효율성도 함께 높아질 것으로 내다봤다.