[헤럴드경제=김병진 기자]오는 2026년 개장 예정인 영천경마장이 경주마 없이 매주 부산에서 말을 ‘출퇴근’시키는 비정상적 ‘순회경마’ 방식으로 운영될 계획임이 밝혀져 파문이 예상된다.

이는 한국마사회가 영천시의 레저세 감면 혜택(연 298억)을 노리고 부산·경남 경마 산업의 희생과 동물학대를 감수하려는 것이라는 지적이 나왔다.

24일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 조경태 의원(국민의힘, 부산 사하을)이 한국마사회로부터 제출받은 자료에 따르면 마사회는 ‘2027년 기준 영천경마장 운영을 위해 부산·경남 경마장의 경주마를 매주 왕복 250km(3시간 30분) 트럭으로 수송할 계획이다.

이는 마사회가 스스로 선포한 ‘말 복지 5대 자유’ 중 ‘공포와 스트레스로부터의 자유’ 원칙을 정면 위반하는 행위다.

장거리 반복 수송은 말에게 치명적인 ‘수송열(폐렴)’과 ‘산통’ 발병률을 급격히 높이는 동물학대적 조치다.

이미 마주협회에서도 말 건강을 이유로 영천경마장 출전을 만장일치로 보이콧한 바 있다.

마사회가 이처럼 무리한 사업을 강행하는 이유는 ‘30년간 레저세 50% 감면’이라는 수익 때문이다.

이 혜택으로 마사회는 연간 298억원의 수익 증가가 예상되지만 경주 수를 뺏기는 부산·경남은 오히려 연 326억 원의 세수 감소와 경마 산업 위축이라는 직격탄을 맞게 된다.

조경태 의원은 “공기업인 마사회가 ‘말 복지’라는 핵심 가치를 내팽개치고 오직 세금 감면 수익을 위해 부산·경남 지역 경제를 희생시키고 있다”며 “영천경마장을 운영하고 싶다면 지금이라도 경주마와 인력을 정상적으로 배치하는 ‘정상화 방안’을 즉각 마련해야 한다”고 말했다.