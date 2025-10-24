현대자산운용(대표 정욱·사진)이 반도체 밸류체인 전반을 포괄하는 독창적인 액티브 상장지수펀드(ETF)를 선보이며, 혁신성과 운용성과를 인정받아 ‘2025 헤럴드경제 투자대상’에서 최우수 ETF(액티브)상을 수상했다.

현대자산운용은 지난 2008년 설립된 종합자산운용사로, 전통자산은 대체자산까지 약 8조원 규모의 자산을 운용하고 있다. 고객 맞춤형 금융 솔루션 제공을 목표로, 주요 연기금 및 기관 자금을 위탁 운용하며 안정적인 성과를 쌓아왔다. 특히 액티브ETF 시리즈인 유니콘(UNICORN)을 통해 국내 주식형 ETF 시장 내 차별화된 운용전략을 제시하고 있다.

대표 상품인 ‘현대UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브ETF’는 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 산업 밸류체인 내 성장성이 높은 기업에 투자하는 국내 최초의 밸류체인 테마형 ETF다. 비교지수인 ‘에프앤가이드(FnGuide) SK하이닉스밸류체인지수’를 단순히 추종하지 않고, 운용사의 자체 리서치 역량을 반영해 액티브하게 운용하는 것이 특징이다.

이 ETF는 SK하이닉스와 더불어 협력사, 공급사, 고객사 등 밸류체인 전반의 기업에 함께 투자함으로써 분산 효과를 극대화한다. SK하이닉스가 주도하는 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 확장세와 AI 관련 반도체 수요 확대를 반영한 전략으로, 산업 성장과 함께 투자 효과를 극대화하고 있다.

