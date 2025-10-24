구윤철 부총리, 시장상황점검회의 개최 추경·소비심리 개선에 경기 반등세 지속 부동산 과열엔 공급 확대·수요관리 병행

[헤럴드경제=김용훈 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 24일 “외환시장 변동성이 지속되고 있는 만큼 24시간 예의주시하면서 필요시 적기에 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 함께 ‘시장상황점검회의’를 열고 국내외 금융·부동산 시장 동향을 논의했다.

이날 회의에서 참석자들은 “추가경정예산 효과와 소비심리 개선 등으로 내수가 회복세로 반전하고, 수출도 예상보다 양호한 흐름을 보이는 등 경기 전반이 개선 흐름을 보이고 있다”고 평가했다.

이어 “상법 개정, 불공정거래 원스트라이크아웃 제도 등 정책 효과와 반도체 업황 개선 기대감이 맞물리면서 외국인 매수가 유입돼 코스피 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 금융시장이 전반적으로 안정적”이라고 분석했다.

다만 “최근 미·중 무역갈등, 프랑스·일본의 재정·정치 리스크 등으로 글로벌 불확실성이 커지며 외환시장 변동성이 확대되고 있다”면서 “시장상황점검회의를 중심으로 국제금융시장 동향을 24시간 예의주시하고 필요 시 적기에 대응하겠다”고 밝혔다.

이날 회의에서는 최근 과열 양상을 보이는 부동산 시장에 대해서도 논의됐다. 참석자들은 수요관리 강화와 함께 공급애로 해소를 신속히 추진해 주택공급 확대에 총력을 다하기로 의견을 모았다.