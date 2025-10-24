오는 2026년부터 글로벌 캠페인 진행

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 하이트진로는 칼스버그 그룹이 프리미엄 프렌치 맥주 ‘크로넨버그 1664 블랑’의 글로벌 앰배서더에 배우 로버트 패틴슨(사진)을 선정했다고 24일 전했다.

로버트 패틴슨은 세련된 감각과 자신만의 개성을 가진 스타일 아이콘으로, 1664 블랑이 지향하는 현대적 세련미와 독창적인 브랜드 감성을 완벽하게 담아내는 인물이라는 게 하이트진로의 설명이다. 최근 봉준호 감독이 연출한 ‘미키 17’의 주연을 맡기도 했다.

크로넨버그 1664 블랑은 로버트 패틴슨과 브랜드 철학인 ‘굿 테이스트’를 다면적으로 알리는데 초점을 맞췄다. 영화감독 브래디 코벳과 협업, 영화적 방식으로 영상을 제작할 예정이다.

오는 2026년부터 본격적으로 전세계 시장을 대상으로 한 대규모 글로벌 캠페인을 전개한다.

유태영 하이트진로 프리미엄 권역 상무는 “글로벌 앰배서더인 로버트 패틴슨을 통해 단순한 파트너십이 아닌 새로운 문화적 영역으로 도약하는 장을 열 것”이라고 말했다.