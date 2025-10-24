익스피리언스 센터 부산서 ‘딜러십 론칭 세리머니’ 개최 ‘한영 오토’와 파트너십 체결해 전문성 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 고객 경험 강화를 위해 익스피리언스 센터를 딜러십 운영 체제로 전환한다.

KGM은 지난 23일 익스피리언스 센터 부산에서 열린 ‘딜러십 론칭 세리머니’에서 새로운 운영 방식 도입을 선언했다고 24일 밝혔다.

KGM 관계자는 “기존의 위탁 운영이나 단순 판매 중심의 형태에서 나아가, 고객이 브랜드를 체험하고 이해할 수 있도록 전문성을 강화한 고객 중심의 리테일 운영 체제 도입을 결정했다”고 말했다.

KGM은 여러 프리미엄 수입차 브랜드 리테일 운영 경험을 보유한 ‘한영 오토’를 파트너사로 선정했다.

KGM이 직접 설계한 체험 콘텐츠와 표준 운영 프로세스를 ‘한영 오토’의 리테일 노하우와 결합해 특화 시승 프로그램, 특별 전시, 라이프스타일 액티비티 등 차별화된 고객 경험을 제공하게 된다.

새로운 운영 방식은 익스피리언스 센터 부산에 처음 적용되며, 부산점을 시작으로 기존 익스피리언스 센터(일산∙강남) 및 향후 개관 예정인 센터에 순차적으로 적용될 예정이다.

황기영 KGM 대표이사는 “이번 협력은 고객에게 KGM의 브랜드 가치를 전달하기 위한 또 하나의 중요한 이정표가 될 것”이라며 “고객이 브랜드를 직접 체험하고 이해함으로써 깊이 있는 경험을 제공 받을 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

김종헌 한영 오토 대표이사는 환영사에서 “KGM 익스피리언스 센터와 함께하게 되어 영광으로 생각한다”라며 “한영 오토의 전문적인 운영 노하우를 바탕으로 상호 간 시너지를 창출할 뜻 깊은 기회로 만들겠다”라고 밝혔다.