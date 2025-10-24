[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 최근 대구성서산업단지관리공단과 인공지능(AI) 기반 기술경영 인재 양성 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 급변하는 산업 환경 속에서 지역 산업단지의 혁신 경쟁력을 높이고 AI 기술과 경영 역량을 융합한 실무형 인재를 양성하기 위한 취지로 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▲AI 기반 기술경영 전문가 양성 ▲산학 연계 교육과정 공동 개발 및 운영 ▲재직자 및 대학원생 대상 현장실습·인턴십 프로그램 운영 ▲공동 연구개발 및 프로젝트 수행 ▲세미나·워크숍·학술대회 등 공동행사 개최 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

대구성서산업단지관리공단 성태근 이사장은 “DGIST의 첨단 연구 역량과 성서산단 내 기업들의 현장 경험이 결합된다면 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 AI 인재를 양성할 수 있을 것”이라며 “이번 협약이 지역 산업의 디지털 전환을 앞당기는 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.

DGIST 주우진 기술경영전문대학원장은 “이번 협약은 지역 산업 현장과 기술경영 교육을 긴밀히 연결하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “DGIST의 교육·연구 인프라를 기반으로 산업계가 필요로 하는 AI 융합형 기술경영 인재를 양성해 지역 산업의 혁신 성장을 견인하겠다”고 밝혔다.

한편 DGIST는 이번 협약을 계기로 성서산단을 비롯한 지역 산업계와의 협력을 확대하고 AI·기술경영 융합 교육 및 산학 공동 프로젝트, 지속 가능한 혁신 생태계 조성을 위한 다양한 협력사업을 추진할 계획이다.