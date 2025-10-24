그룹 조직문화 캠페인 ‘베러 투게더’ 일환 총 20개 팀 선정, 교류 프로그램 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 전사 조직문화 캠페인 ‘베러투게더(Better Together)’의 일환으로 팀 간 소통 프로그램 ‘우연한 시리즈’를 진행한다고 24일 밝혔다.

‘베러투게더’는 지난 7월 출범한 그룹 중장기 조직문화 혁신 캠페인으로, 구성원 간 ‘연결’과 정서적 연대 형성을 핵심으로 한다. 수평적 소통, 협업, 상호 신뢰 3대 요소를 기반으로 개인·조직의 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위해 진행 중이다.

이번 ‘우연한 시리즈’는 지난달 진행한 ‘한국앤컴퍼니그룹 함께 더 멀리 더 높이 챌린지’의 후속 프로그램이다. 협업 진행·예정인 팀 간 교류 기회를 마련해, 원활한 협력 관계를 형성하는 것이 목표다.

첫 활동인 ‘우연한 피자’는 한국앤컴퍼니, 한국타이어앤테크놀로지 등 주요 계열사 임직원을 대상으로 진행한다. 내달 4일까지 약 2주간 참여 신청을 받아, 총 20개 팀(10개 그룹)을 선정해 피자와 함께하는 식사 교류를 운영할 계획이다.

프로그램 홍보를 위해 경기도 판교 본사 ‘테크노플렉스’에 팝업존도 운영한다. 현수막, 캠핑 의자, 테이블 등으로 꾸며 임직원의 참여를 독려할 예정이다.

한국앤컴퍼니그룹은 올 하반기 활동을 시작으로 ‘우연한 시리즈’를 3개월 단위 정기 프로그램으로 운영할 계획이다. 향후에는 피자 외에도 다양한 음식 메뉴와 결합한 캐주얼 소통 프로그램으로 확장해, 임직원들이 보다 친근하게 교류할 수 있는 장을 마련할 예정이다.

우연한 시리즈 등 베러투게더는, 조현범 회장의 경영 철학 ‘프로액티브 컬처’(능동·혁신적으로 소통하며 일의 주체가 되는 문화)를 확대·발전하는 캠페인이라고 회사 측은 덧붙였다.

오윤정 프로액티브컬처 팀장은 “우연한 시리즈는 조현범 회장이 강조한 ‘소통’ 중심의 조직문화를 강화하기 위해 기획하게 됐다”며 “프로그램을 통해 모든 구성원이 소속·직급 구분 없이 자유로운 대화와 협업 기회를 확대하고 자연스러운 소통 문화를 만들어갈 것으로 기대한다”고 말했다.