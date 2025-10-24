[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 23일 국회 예산결산특별위원회 위원인 박형수 국회의원 사무실에 ‘국비 캠프’를 설치했다.

​이날 현판식에는 김학홍 경북도 행정부지사, 박형수 국회의원을 비롯한 도 간부 공무원 등 관계자들이 자리를 함께해 국회 예산심의 막바지까지 지역 현안 사업 국비 증액을 위해 총력을 기울일 것을 다짐했다.

또 2026년도 국가 투자예산 확보를 위해 캠프를 중심으로 국회 심의에 전력을 쏟는다는 방침이다.

캠프는 국회의 내년도 정부 예산안 심의 기간 도와 시군 간 가교 구실을 하며 국회 상임위원회 및 예산결산특별위원회 심사 일정에 맞춰 지역 주요 사업에 대한 예산 증액 자료를 제공한다.

도는 내년도 국가 투자예산 12조3천억원 확보를 목표로 국회 예산심의 막판까지 포스트 APEC 사업과 산불 특별법 관련 사업 등 지역 현안 해결을 위한 국비 증액에 최선을 다할 계획이다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “국회 예산심의 과정에서 지역 정치권과 긴밀히 협력해 지역 발전에 꼭 필요한 핵심 사업 예산을 확보할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.