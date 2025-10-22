김남국 디지털소통비서관 브리핑 “국민주권정부 투명성·개방성 살리고자 기획”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실이 대통령실 출입 기자단을 대상으로 오픈 스튜디오 개방 운영에 나선다고 22일 밝혔다.

김남국 대통령실 디지털소통비서관은 이날 서울 용산 대통령실에서 관련 브리핑을 열고 “출입 기자단의 콘텐츠 제작 환경을 개선·지원하고 정책 소통을 강화하기 위해 대통령실 라이브 스튜디오를 개방해 이른바 ‘오픈 스튜디오’를 운영하고자 한다”고 말했다.

김 비서관은 “출입 기자단은 희망자에 한해 오픈 스튜디오를 활용해 고정 프로그램을 방송할 수 있고, 콘텐츠 세부 내용은 출입 기자가 자율적으로 기획·운영되며, 대통령실은 스튜디오 제공 및 필요한 최소한의 기술 지원 등을 할 계획”이라고 했다.

이어 그는 “출입 기자단 대상 수요 조사를 실시해 그 결과를 바탕으로 내부 검토 및 사전 협의를 거쳐서 방송 여부를 최종 확정하고 내부 검토, 사전 협의 과정에서 세부 사항이 조정될 수 있도록 하겠다”며 “사전 협의 과정에서 출입·보안·기술 지원 추가 요청 사항이 가능한지 여부와 그리고 이용 규정 그리고 방송 일정 등을 협의해 방송에 필요한 사항 등을 함께 논의해 갈 예정”이라고 했다. 또한 “프로그램 진행에 필요한 경우 요청에 의해 대통령실 내부 관계자 출연 섭외도 함께 지원할 계획”이라고 덧붙였다.

출입기자단의 자유로운 참여를 위해 오픈 스튜디오에서 촬영되는 콘텐츠 내용에 관해 대통령실은 일절 관여하지 않겠다는 입장이다. 김 비서관은 “대통령실은 모든 콘텐츠에 대해 일절 개입하지 않고 내용에 대한 책임은 출입기자 및 소속 매체에 있음을 다시 한 번 알려드린다”면서 “다만 국가 안전 보장과 외교에 관한 내용, 또는 명백히 타인의 명예를 훼손하거나 허위 조작 정보를 방송하는 경우에는 이용의 제한이 있을 수도 있다”고 했다.

김 비서관은 이번 오픈 스튜디오 운영을 두고 “만약 기자들이 기획을 원한다고 하면 저도 출연자로서 같이 함께 기획에 참여해 함께할 수 있다”며 “이재명 정부의 국정 철학이 국민주권 정부이고, 국민주권 정부의 또 핵심적인 가치가 ‘투명성·개방성’ 이런 것에 있기 때문에 그런 차원에서 기획하게 되었다”고 말했다.

‘만약 이재명 대통령에 대한 비판이 담긴 콘텐츠도 받아들이고 제작을 허용하시겠다는 것이느냐’는 물음에 김 비서관은 “대한민국 헌법은 기본적으로 검열을 허용하지 않는다”며 “검열이라고 하는 것은 구조적으로 불가능하다”고 설명했다. 이어 “라이브 방송을 할 때 실시간 방송하는 내용을 예측해 저희가 검열을 하는 것은 불가능하다”고 했다.