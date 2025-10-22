공공부문이 앞장서는 친환경 구매… “지속가능한 경남 실현 출발점”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경상남도환경재단은 21일 김해시 진영읍 화포천습지과학관에서 도내 12개 출자·출연기관과 함께 ‘지역사회 녹색소비 실천을 위한 업무협약식’을 개최했다.

이번 협약은 환경재단이 운영 중인 ‘경남녹색구매지원센터 지원사업’의 일환으로, 공공부문이 솔선수범해 친환경 제품을 구매하고 녹색소비를 생활화하도록 유도하기 위해 마련됐다.

협약에는 ㈜경남무역, 경남테크노파크, 경남로봇랜드재단, 경남항노화연구원, 경상남도투자경제진흥원, 경남신용보증재단, 경상남도인재평생교육진흥원, 경남문화예술진흥원, 경상남도사회서비스원, 경상남도여성가족재단, 경상남도청소년지원재단, 경상남도마산의료원 등 12개 기관이 참여했다.

주요 협약 내용은 ▷녹색제품 정보 공유 ▷친환경 소비문화 확산 ▷녹색제품 관리체계 구축을 통한 ESG 경영 성과 측정 및 투명성 확보 등이다.

환경재단 관계자는 “이번 협약은 단순한 선언이 아니라, 출자·출연기관들이 실제로 녹색제품을 구매할 때 경영평가에서 점수를 받을 수 있는 구조를 활용한 실천형 협약”이라며 “법적 의무가 아니더라도 공공기관이 자율적으로 저탄소·친환경 제품을 구매하도록 유도하는 데 의미가 있다”고 설명했다.

정판용 경남도환경재단 대표이사는 “도내 공공기관이 녹색소비를 주도함으로써 지역사회 전반에 친환경 소비문화가 확산되는 출발점이 될 것”이라며 “공공부문이 중심이 되어 ‘지속가능한 경남’을 실현하기 위한 다양한 협력사업을 이어가겠다”고 밝혔다.