[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 주민을 대상으로 인공지능(AI) 기반 공동주택 관리 교육을 진행한다.

교육은 오는 10월 27일 오후 2시부터 6시까지 대치4문화센터에서 열린다. 대상은 공동주택 동별대표자 및 관리주체 200여 명이다.

이번 교육은 ▷동대표 및 임원 선출 ▷주택관리업자 선정 ▷선거관리위원회 운영 등 공동주택 관련 민원이 빈번한 핵심 주제를 사례 중심으로 다루며, 실무 이해도를 높이기 위한 구성으로 진행된다.

구는 올해 공동주택 공용시설물 유지관리 지원사업을 크게 확대했다. 총 96개 단지에 20억 5000만 원을 투입해 보안등 교체, 경로당 개보수, 소방시설 보강 등 안전 및 생활환경을 개선했다. 이는 전년(51개 단지, 7억 1천만 원) 대비 288% 증가한 규모다.

또한 주민이 주도하는 단지별 프로그램도 적극 지원했다. 올해 15개 단지에 7900만 원을 지원해 작은 음악회, 꽃심기, 요리 및 교양 강좌 등 입주민 간 소통을 위한 맞춤형 문화 활동을 진행했다.

조성명 강남구청장은 “구민의 약 70%가 거주하는 공동주택을 가장 쾌적하고 안전한 공간으로 만드는 것은 구정의 핵심 과제”라며 “트렌드 변화에 맞는 교육, 아파트별 맞춤 지원으로 강남형 스마트 주거 모델을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.