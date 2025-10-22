스타필드 가치 도심으로 확장, 도심형 리테일 제시 일상에 최적화된 F&B, 라이프스타일 40여개 구성

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계프라퍼티가 스타필드의 브랜드 가치를 도심으로 확장한 새로운 브랜드 ‘스타필드 애비뉴(Starfield Avenue)’를 선보인다고 22일 밝혔다.

첫 무대는 종로구 핵심 입지에 자리한 프라임 복합건물 ‘그랑서울’이다. 신세계프라퍼티는 그랑서울 상업시설의 전면 리뉴얼을 마치고, 오는 28일 스타필드 애비뉴 1호점을 공식 오픈한다.

스타필드 애비뉴라는 이름에는 애비뉴(길)이라는 상징적 키워드에 스타필드의 가치를 더해 다양한 브랜드와 사람, 경험이 교차하는 복합공간이라는 의미를 담았다. 도심 속에서도 여유와 감각적인 라이프스타일을 제안하는 복합문화공간으로서 스타필드를 가까이 즐길 수 있게 했다.

신세계프라퍼티는 코람코자산신탁 측과의 위탁운영 계약을 통해 그랑서울 상업시설을 운영한다. ‘스타필드’와 ‘더 샵스 앳 센터필드’ 등에서 축적한 개발 및 운영 노하우를 바탕으로, 도심 복합상권에 최적화된 F&B(식음)와 서비스 콘텐츠를 모았다.

그랑서울 지하 1층부터 4층까지 약 1900평 규모의 공간에 총 42개 브랜드가 입점한다. 약 90%가 F&B 브랜드로 구성됐다. 감각적이고 도회적인 공간에서 데일리 식사부터 격식 있는 비즈니스 다이닝에 이르기까지 고객의 폭넓은 니즈와 미식의 모든 여정을 아우르는 경험을 제공할 계획이다.

4층에서는 고감도 프리미엄 다이닝을 집약적으로 만나볼 수 있다. 국내 대표 스타 셰프와 요리 장인들이 새롭게 론칭한 하이엔드 다이닝 브랜드에서 미식의 정수를 즐길 수 있다.

미쉐린 2스타 레스토랑 ‘주옥’ 출신 이종욱 셰프의 스테이크 하우스 ‘마치’가 100평이 넘는 대형 규모로 만들어진다. 일식 가이세키 전문점 ‘이모와슌’, 코리안-프렌치 파인 다이닝 ‘콘피에르’, 퓨전 한식 ‘암소서울’, 정통 중식당 ‘루원 by 락희안’도 문을 연다.

2층은 트렌디한 F&B와 함께 다이닝의 여유를 즐길 수 있는 소셜라이징 공간으로 구성했다. 1층은 피맛골의 헤리티지를 살린 K-푸드의 다채로운 매력을 담은 공간으로, 일상 속에서 만나는 새로운 미식 경험을 제안한다. 종각역과 연결된 지하 1층은 세계의 맛을 한자리에서 캐주얼하게 경험할 수 있도록 했다. 인근 직장인과 방문객들의 취향과 편의를 위해 ‘와인앤모어’, ‘올리브영’, ‘준오헤어’, ‘언커먼아이웨어’, ‘수수플라워’, ‘골프존마켓’ 등도 입점한다.

신세계프라퍼티는 “스타필드 애비뉴 그랑서울점은 광화문과 종로를 잇는 도심 한복판에서 다양한 미식 경험을 제공하는 라이프 스타일의 중심이자 새로운 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 강조했다.