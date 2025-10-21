[헤럴드경제=김성훈 기자] 잠든 아내의 머리를 둔기로 수차례 내려쳐 살해하려 한 70대 남성이 경찰에 입건됐다.

서울 중랑경찰서는 살인미수 혐의로 70대 남성 A 씨를 입건했다고 21일 밝혔다.

A 씨는 이날 오전 1시 54분께 서울 중랑구에 있는 집에서 잠든 60대 아내 B 씨의 머리를 둔기로 수차례 내려친 혐의를 받고 있다.

평소 지병을 있던 그는 범행 직후 쓰러져 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 아직 의식을 찾지 못하고 있다.

B 씨는 공격을 당한 후 곧장 경찰에 신고했으며 병원에서 봉합수술을 받고 퇴원한 것으로 전해졌다.

B 씨는 지난달에도 “남편이 흉기를 들고 위협한다”며 112 신고를 했으나, 조사 과정에서 진술을 번복하면서 수사가 중단됐던 것으로 알려졌다.

경찰은 이 가정을 ‘가정폭력 재발 우려 가정’인 B등급으로 지정했으나, B 씨 요청으로 분리나 접근금지 등 조치는 하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨가 의식을 찾으면 조사를 진행할 방침이다.