[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행은 은행권 최초로 24시간 모니터링센터를 운영하면서 올 들어 총 5143건(약 831억원)의 보이스 피싱 피해를 사전에 차단했다고 21일 밝혔다.

NH농협은행은 지난 20일 보이스피싱 피해 예방에 우수 영업점인 동평택지점을 현장방문해 직원들을 격려하고 최신 금융사기 사례를 공유하는 활동에 나섰다.

동평택지점은 최근 개인사업 준비자금이라며 고액 현금출금을 요청한 고객의 이상거래 정황을 세심하게 살펴 대출사기 피해를 조기에 차단했다. 지점은 소비자보호부와 즉시 공조하여 신속한 지급정지 조치를 시행, 고객의 자산을 안전하게 지켜냈다.

특히 농협은행이 금융기관 최초로 도입한 ‘112신고 자동화시스템’을 활용해 별도의 유선신고 없이 즉시 경찰 출동을 요청, 보이스피싱 인출책과 전달책을 검거에 성공하는 성과를 거뒀다.

영업점에 직접 방문한 이강영 금융소비자보호부문 부행장은 “현장에서 고객보호를 최우선으로 실천해 준 직원들의 노고에 감사드린다”며 “농협은행은 앞으로도 금융사기 예방을 위한 신속 대응체계를 더욱 강화하여 고객의 안전한 금융생활을 지켜나가겠다”고 말했다.

한편, NH농협은행은 은행권 최초 모니터링센터 24시간 운영, 의심거래계좌 모니터링 시나리오 상시 고도화 등의 노력을 기울이고 있다. 이에 경찰서로부터 154회의 감사장을 수여받는 등 금융사기 예방 분야에서 선도적 역할을 하고 있다.