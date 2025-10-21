일본 선급으로부터 자율항해 시스템 기술 자격 획득 국내 조선업계 최초

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 21~24일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘코마린 2025’에 참가한다고 밝혔다. 코마린은 SMM(독일), 노르쉬핑(노르웨이), 마린텍(중국)과 함께 세계 주요 조선해양 전시회로 꼽힌다.

삼성중공업은 행사 첫 날 일본 NK 선급으로부터 자율항해 시스템 SAS의 TQ를 받는다. TQ는 새로운 혁신 기술을 종합적으로 평가해 부여하는 기술 자격 인증이다. TQ 획득 제품은 국제적 안전성과 신뢰성을 인정받아 시장 내 차별화된 입지를 구축할 수 있다. 국내 조선업계에서 일본 선급으로부터 자율항해시스템 기술 자격을 획득한 것은 이번이 처음이다.

같은 날 삼성중공업의 선박 유지보수 솔루션 SCBM은 미국 ABS 선급으로부터 ‘스마트 MHM 티어2’ 제품설계 평가승인을 받는다. SCBM은 이번 평가승인에 따라 ▷선박 내 실시간 상태 모니터링 ▷데이터 기반 예측 정비 기능 등에 대한 신뢰성을 확보할 수 있게 된다.

삼성중공업은 행사 둘째 날인 22일 업계 최초로 ‘표면파 통신을 이용한 선박 화재감지시스템’의 기본 인증을 ABS으로부터 받을 예정이다. 스웨덴 컨실리움과 공동 개발한 이 시스템은 선박 내 복잡한 유선 환경을 무선으로 전환해 공정 효율에 이바지한다.

이동연 삼성중공업 조선해양연구소장(부사장)은 “선박의 성능을 업그레이드하는 디지털솔루션이 곧 우리 조선업의 경쟁력과 직결된다”며 “삼성중공업이 스마트선박 기술 시장을 선도해 가겠다”고 말했다.