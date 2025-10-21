‘ESS 산업 활성화’ MOU 체결 안전 분야서 시너지 창출 “2차 ESS 중앙계약시장 입찰 긍정 영향 기대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성SDI가 안전하고 신뢰할 수 있는 ‘에너지저장장치(ESS) 생태계’ 구축을 위해 한국전기안전공사와 협력에 나선다고 21일 밝혔다.

삼성SDI는 전날 기흥사업장에서 전기안전공사와 ‘에너지저장장치(ESS)와 무정전전원장치(UPS) 등 배터리 관련 산업 발전을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 정부 주요 국정과제 가운데 하나인 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 및 제11차 전력수급기본계획에 따라 가파르게 성장하는 ESS 시장의 안전 기반을 선제적으로 다지기 위해 진행됐다.

특히 글로벌 ESS용 배터리 시장을 선도하는 삼성SDI와 에너지 안전 책임 전문기관인 전기안전공사가 손을 잡아 ESS 안전 분야에서 시너지 창출이 기대된다.

전기안전공사 관계자는 “삼성SDI는 최근 국내 최초로 진행된 장주기 ESS 중앙계약시장 입찰에서 전체 발주 물량의 약 80%를 수주할 만큼 시장을 선도하는 기업”이라며 “이번 협약을 통해 효과적인 ESS 사고 예방 체계가 만들어질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

업무 협약서에는 ▷ESS 등 설비의 안전관리 정책 발굴과 안전성 강화를 위한 개선안 마련 ▷사고 예방을 위한 매뉴얼 공동 개발 및 기관 간 대응체계 구축 ▷제조사 원격 모니터링 장치, 소화시스템 설치 등을 위한 관계자의 자율적 참여 유도 ▷전문인력 양성과 기술 교류 등이 포함됐다.

삼성SDI와 전기안전공사는 이번 협약을 계기로 실무협의체를 꾸려 세부 이행 과제를 구체화하는 등 협력 체계를 구축할 계획이다.

최주선 삼성SDI 사장은 “이번 협약은 삼성SDI의 기술 리더십을 사회적 책무로 확장하는 계기가 될 것”이라면서 “전기안전공사와의 긴밀한 협력을 통해 제품 안전성을 높이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

남화영 전기안전공사 사장은 “이번 협약을 통해 ESS 전주기에 걸친 안전망을 구축해 국민이 신뢰할 수 있는 산업 생태계를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 삼성SDI와 전기안전공사는 지난 5월 극한 환경에서 더 안전하게 사용할 수 있는 차세대 배터리에너지저장장치(BESS) 공동 개발 발표 등 ESS 안전 분야에서 협력을 지속 강화하고 있다.

한편 업계를 중심으로 삼성SDI가 한국전력거래소의 2차 ESS 중앙계약시장 입찰을 앞두고 제품 안전성을 한층 강화하고 있다는 평가가 나온다. 에너지분야 안전관리를 총괄하는 공공기관인 전기안전공사가 삼성SDI의 ESS용 배터리 안전성을 담보하며 입찰에서 유리한 고지를 점할 수 있을 것이라는 분석이다.

삼성SDI를 비롯해 LG에너지솔루션과 SK온 등 국내 배터리 3사는 이달 정부가 추진하는 1조원 규모의 ESS 중앙계약 시장 사업 2차 입찰에서 다시 한번 경쟁을 벌인다.

한국전력거래소는 최근 사업자 간담회를 열고 사업 추진 방향을 공개한 바 있다. 이번 사업은 총 540㎿(육지 500㎿·제주 40㎿) 규모이며 공급 시기는 오는 2027년 12월로 예정돼 있다. 앞서 1차 입찰에서는 삼성SDI가 전체 물량의 76%를 가져갔다.