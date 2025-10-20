[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 씨스타 출신 소유가 미국 델타항공 기내에서 인종차별을 당했다는 주장과는 상반되는 목격담이 나와 논란이 거세다.

20일 가요계에 따르면 소유는 최근 델타항공에서의 경험담을 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 인종차별 논란에 불을 붙였으나, 당시 기내에 있었다고 한 탑승객이 소유가 만취상태였다고 주장하며 사실과 다르다는 정황을 담은 글을 올렸다.

소유는 앞서 지난 19일 자신의 SNS에 델타항공 탑승권을 찍은 사진과 함께 “뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐다”며 “너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다”고 주장했다.

그러면서 “‘내가 문제라면 내리겠다’는 말까지 해야 했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 ‘이게 인종차별일까’라는 생각이 들었다”고 적었다. 심지어 15시간이 넘는 비행동안 아무 것도 먹지 못했다며 인종차별을 언급했다.

소유가 이러한 글을 올리자 같은 항공편에 탑승했다는 네티즌 A씨는 “소유가 만취한 상태에서 본인이 피곤하다고 안 먹겠다고 했고, 취한 상태에서 비행하면 안 된다고 직원들이 말하는 것도 들었다”고 적었다.

그러면서 “이런 식으로 ‘억울하다’, ‘인종차별이다’라고 하면 안 된다. 그 순간 한국인으로서, 또 팬으로서 너무 창피했다. 승무원들한테도 너무 민망했었다”고 했다.

또 그는 “밤 비행이라서 처음에는 몰랐는데, 좌석에 앉고 나서 갑자기 시끄러워져서 봤더니 소유였다. 본인 입으로 취해서 메뉴를 못 읽으니 한국 승무원을 요구한 거였다. 시큐리티는 없었다”고 당시 상황을 설명했다.

다만 현재 A씨의 이 글에 대한 진위여부는 확인되지 않았으며, 소유의 소속사인 매직스트로베리사운드 역시 어떤 입장도 밝히지 않고 있다.