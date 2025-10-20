[헤럴드경제=나은정 기자] 경기도 안양시에서 실종된 치매 노인이 시의 인공지능(AI) 기반 동선 추적 시스템 덕분에 3시간 만에 무사히 가족의 품으로 돌아왔다.

20일 안양시에 따르면 추석 연휴가 시작된 지난 3일 오전 7시쯤 안양동안경찰서는 실종수사팀이 치매를 앓는 어르신 A(88)씨가 집을 나갔다는 가족의 신고를 접수하고 즉시 수색에 나섰다.

경찰이 확보한 단서는 A씨 주거지 엘리베이터 CCTV에 찍힌 사진 한 장이었다. A씨는 흰색 모자에 지팡이를 짚고 있었지만 얼굴이 보이지 않아 추적이 쉽지 않았다.

이에 경찰은 안양시 스마트도시통합센터에 가져가 인공지능 동선 추적 시스템 ‘에이드(AIID)’를 가동했다. 에이드는 인공지능을 기반으로 CCTV 영상 분석부터 유사 인물 검색 및 분석, 동선 추적과 이동 경로 예측까지 가능한 복합인지기술 기반의 지능형 관제 프로그램이다.

에이드는 불과 1초 만에 동안구 일대 2000여 대의 CCTV를 분석해 A씨를 특정했다. 이어 오전 7시 5분쯤 마지막 이동 경로를 포착했고, 경찰은 AI가 제공한 정보를 바탕으로 인근 CCTV를 확인해 A씨가 호계동의 한 아파트 단지로 들어간 것을 확인했다.

현장에 출동한 경찰은 집중 수색을 벌인 끝에 오전 10시 4분 아파트 지하 1층 기계실 구석에서 웅크리고 있던 A씨를 발견했다. 추위에 떨고 있던 A씨는 현장에서 응급조치를 받은 뒤 건강에 큰 이상 없이 가족과 재회했다.

안양동안경찰서 관계자는 “에이드 시스템 덕분에 수색 초기 단계에서 실종자의 동선을 초 단위로 파악해 수색 범위를 좁힐 수 있었고, 조기 발견해 구조했다”고 말했다.

최대호 안양시장은 “AI 인프라와 경찰의 협력이 소중한 시민의 생명을 지켜냈다”며 “앞으로 실종자 수색 및 재난 안전 시스템을 더욱 강화해 ‘K-AI 시티’ 실현에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편, 에이드는 올해 6월에도 안양동안경찰서가 죽음을 예고하고 잠적한 청년을 신속히 구조하는 데 도움을 준 바 있다.