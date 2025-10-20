[헤럴드경제=양대근 기자] 혼다코리아(대표이사 이지홍)가 지난 19일 전남 영암국제카트경기장(KIC)에서 진행된 미니 모토 모터사이클 레이싱 이벤트인 ‘2025 혼다 원 메이커 레이스(Honda One Maker Race)’ 4라운드를 마지막으로 2025년 혼다 원 메이커 레이스를 성황리에 종료했다고 20일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞이한 혼다 원 메이커 레이스는 한국 미니 모토 레이스(KMRF) 주최 하에 ‘혼다 MSX 컵(Honda MSX Cup)’, ‘혼다 커브 컵(Honda Cub Cup)’ 총 2개의 이벤트 클래스를 단일 브랜드로 참여하는 레이스다.

혼다코리아는 125cc 이하 혼다의 스몰 펀(Small Fun) 모델로 누구나 쉽게 미니 모토 레이스에 도전하고, 혼다 모터사이클이 추구하는 ‘펀 라이딩(Fun Riding)’을 경험함으로써 국내 모터사이클 문화 저변을 확대하고자 혼다 원 메이커 레이스를 시작했다.

특히 올해 레이스 진입 장벽을 낮추기 위해 참가 차량 기술 안전 규정을 완화하고, 총 10대(MSX Grom 5대, 슈퍼커브 5대)의 대여 차량을 ‘혼다코리아 공식팀’인 MBRR팀을 통해 위탁 운영해 차량 소유 여부와 무관하게 누구나 대회에 참가할 수 있도록 했다.

그 결과 지난 4월부터 총 4개 라운드로 진행된 2025 혼다 원 메이커 레이스에 총 123개의 엔트리(참가 등록 수)가 등록됐다. 이는 작년 대비 약 28%(2024년 총 엔트리 수 96개) 증가한 수치다. 이 중 45개는 신규 유입된 엔트리로, 작년 대비 12.5% 증가했다. 특히 혼다코리아 대여 차량이 누적 23회(MSX Grom 16회, 슈퍼커브 7회) 활용되며 미니 모토 레이스의 진입 장벽을 낮추고 참여 기회를 확대하고자 한 혼다코리아의 노력을 방증했다.

한편, 지난 19일 열린 4 라운드 엔트리 수는 총 33개로, 혼다 원 메이커 레이스 신규 참가자는 10명이다. 본 라운드에서는 ‘혼다 MSX 컵’에 김재윤 선수(재호렌트게러지팀), ‘혼다 커브 컵’에 김종훈 선수(MBRR.NRC팀)가 각각 우승의 영예를 안았다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “이번 2025 혼다 원 메이커 레이스가 무사히 성황리에 마무리되어 기쁘게 생각한다”며 “혼다 모터사이클만의 펀 라이딩 문화와 관련 경험 확대를 위해 앞으로도 다양한 고객 이벤트를 지속적으로 진행하겠다”고 밝혔다.