제주신화월드 ‘펀 위드 모모쥬’

[헤럴드경제=함영훈 기자] 리조트에 동물원을, 그것도 한국과 환경이 완전히 다른 원산지의 희귀동물 보호 및 관람 기관을 만든다고 했을때 “쉽지 않을 것”이라는 의견이 더러 있었지만, 제주신화월드는 국내외 전문가들의 사전분석과 치밀한 대비, 관람 및 체험 동선의 효율화 등을 통해 큰 성공을 거두고 있다.

바로 요즘 MZ세대 키링의 주요 스타 중 하나가 된 카피바라, 낙천적이면서도 엉뚱한 알파카, 사람을 좋아하는 순수발랄 미어캣, 사막을 무대로 한 액션 블로버스터의 이름 같은 ‘사막 여우’ 등을 내외국인들이 가까이서 보고 만져볼수 있는 모모쥬 동물원이다.

모모쥬 동물원의 성공적 론칭은 네 종류의 희귀동물이 생래적으로 지닌 낙천성과 대인 친화력도 한 몫 했다.

제주신화월드가 신화테마파크 내에 개장한 ‘모모쥬 동물원’에선 실내외를 오가는 카피바라의 모습을 가까이서 관찰하며 직접 먹이도 줄 수 있다.

특히 깨끗한 환경을 좋아하는 카피바라 특성에 맞춰 전용 수영장도 갖췄다.

카피바라가 놀던 냉탕에 무심한 키다리아저씨 알파카가 난입하면, 순둥이 카피바라는 아무 저항 없이 더 큰 풀장으로 옮겨 수영을 즐기곤 한다.

이 동물원의 센터는 단연 카피바라이고, 알파카, 미어캣, 동서양 바다거북 등도 산다. 아울러 카피바라 생태 설명회, 소동물과 파충류 생태 설명회, 닥터피시 체험, 앵무새 먹이 주기 등 다양한 체험 프로그램도 진행된다.

특히 파충류 생태 설명회에서는 흰색 뱀, 볼피톤의 부드러운 살결을 만져볼 수 있다.

제주신화월드는 국내 처음으로 희귀동물과 친구가 되는 호캉스 프로그램을 마련했다. ‘펀 위즈 모모쥬’ 패키지는 먹이 체험권이 포함되어 동물과 눈을 맞추고 손으로 교감하는 특별한 시간을 보낼 수 있다.

펀 위드 모모쥬 패키지는 서머셋과 신화관 전용 상품으로 숙박과 함께 다양한 특전이 포함되어 있다.

주요 혜택으로는 ▷레이트 체크아웃 서비스 ▷신화테마파크 빅3 이용권 ▷카피바라 빵 10% 할인 쿠폰 ▷ 카피바라 굿즈 10% 할인 쿠폰 ▷쏘카 카셰어링 제주신화월드 존 50% 할인 ▷그랑블루요트 최대 35% 할인이 제공된다. 신화관 투숙객은 스카이풀과 신화워터파크를 무료로 이용할 수 있다고 한다.