젠슨 황, APEC CEO 서밋 30분 특별연설 AI 거물들 대거 경주로…글로벌 동맹 탄력 손정의, 4대 빅테크까지 나서 AI 미래 논의 경제효과 7.4조, 고용창출 2만2000명 기대

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15년 만에 한국 방문을 확정하면서 1주일 앞으로 다가온 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 2025’의 열기도 점차 고조되고 있다.

APEC 정상회의에 앞서 진행되는 경제 분야 최대 행사 ‘APEC CEO 서밋’에는 인공지능(AI)·에너지·모빌리티·바이오·금융 등 전 산업을 망라한 글로벌 기업인 1700여명이 출격을 예고했다.

젠슨 황 CEO를 필두로 미국의 초대형 AI 프로젝트 ‘스타게이트’를 주도하고 있는 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 샘 올트먼 오픈AI CEO의 참석 가능성도 커지면서 전 세계의 눈이 APEC CEO 서밋에 쏠릴 전망이다.

20일 재계에 따르면 젠슨 황 CEO는 APEC CEO 서밋 마지막날인 31일 오후 3시 55분 경주예술의전당에서 열리는 특별세션 무대에 오른다. 이 자리에서 30분에 걸쳐 인공지능(AI)·로보틱스·디지털 트윈·자율주행 기술 등 다양한 분야에서 엔비디아의 비전을 공유하고, 기자 간담회를 가질 예정이다.

젠슨 황 CEO의 공식 방한은 2010년 블리자드 엔터테인먼트의 스타크래프트 글로벌 출시 기념 파티 이후 15년 만이다. 엔비디아가 세계적인 기업으로 성장하기 전인 1990년대 중반 젠슨 황 CEO가 서울 용산전자상가를 자주 찾아 자사 제품을 홍보했던 일화는 유명하다.

엔비디아가 AI 반도체 시장을 쥐락펴락하는 ‘AI 최강자’가 된 이후 젠슨 황 CEO는 미국·중국·일본·대만·영국·프랑스 등 전 세계를 누비고 있지만 유독 한국은 찾지 않았다.

APEC 준비를 진두지휘하고 있는 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장은 AI 산업의 슈퍼스타로 떠오른 젠슨 황 CEO에게 일찍이 경주 APEC 참석 러브콜을 보낸 바 있다. 젠슨 황 CEO의 국내 연설 및 미디어 행사는 이번이 처음인 만큼 APEC CEO 서밋 기간 최고 하이라이트로 기록될 전망이다.

엔비디아가 삼성전자, SK하이닉스와 고대역폭 메모리(HBM) 공급을 두고 협력 관계에 있는 만큼 이재용 삼성전자 회장, 최태원 회장과의 연쇄 회동도 유력하다.

현재 삼성전자와 SK하이닉스는 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4 납품을 위해 엔비디아와 인증 절차를 진행 중이다. 앞서 이재용 회장과 최태원 회장은 8월 미국 워싱턴D.C. 윌라드 호텔에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블 리셉션에서 젠슨 황 CEO를 만나 담소를 나누기도 했다.

AI 벤처투자 업계의 ‘거물’로 통하는 손정의 소프트뱅크그룹 회장까지 방한할 경우 ‘스타게이트 프로젝트’를 둘러싼 한국에서 글로벌 기업들의 동맹은 더욱 탄력 받을 전망이다. 소프트뱅크는 오픈AI, 오라클과 함께 미국 전역에 AI 데이터센터 등을 구축하는 700조원 규모의 ‘스타게이트 프로젝트’에 참여 중이다.

손정의 회장의 방한은 2월 삼성전자 서초사옥에서 이재용 회장, 올트먼 오픈AI CEO와의 3자 회동 이후 약 8개월 만이 된다.

손 회장은 18일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치에 있는 마러라고 리조트에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 국내 기업 총수들의 ‘골프 회동’도 주선했다. 이 자리에는 이재용 회장, 최태원 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장이 참석했다. 빅테크 4대 기업도 APEC CEO 서밋 참석을 공식화했다. 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO, 사이먼 칸 구글 아시아태평양(APAC) 부사장, 사이먼 밀너 메타 부사장, 안토니 쿡·울리히 호만 마이크로소프트 부사장이 연사로 나서 AI와 디지털 전환의 미래를 논의한다.

국내 기업인 중에선 최수연 네이버 CEO와 이홍락 LG AI연구원장 등이 연사로 나서 AI 산업의 미래 비전 논의에 동참한다.

글로벌 에너지 업계의 수장들도 대거 한국을 찾는다. 트럼프 대통령을 후원하는 ‘석유재벌’로 유명한 해롤드 햄 콘티넨탈 리소스 창업자와 중국의 리판룽 시노켐 회장, 세계 배터리 시장 1위 CATL의 쩡위친 회장, 도쿠나가 도시아키 히타치 CEO 등이 이름을 올렸다.

국내에선 추형욱 SK이노베이션 대표가 ‘아시아 태평양 LNG 협력’을 주제로 열리는 세션 연사로 참석하며 장인화 포스코그룹 회장과 조석 HD현대일렉트릭 부회장도 기조연설을 통해 지속 가능한 미래를 위한 탈탄소 전략을 제시할 예정이다.

이밖에 호아킨 두아토 존슨앤드존슨 CEO가 ‘디지털 헬스 데이터 기반 의료 서비스의 AI 및 첨단 기술’에 대해 설명하고, 제인 프레이저 씨티은행 CEO가 나와 ‘세계 경제의 다음 로드맵’을 발표할 예정이다.

대한상공회의소가 주관하는 이번 APEC CEO 서밋은 28일 경주화랑마을에서 열리는 환영 만찬을 시작으로 3박 4일에 걸쳐 진행된다. 총 20개 세션과 특별연설, 정상연설 등에 85명의 연사가 참여한다. 의장을 맡은 최태원 대한상의 회장이 29일 개회사와 31일 폐회사를 통해 문을 열고 닫으며 내년 APEC을 주최하는 중국 측에 의장을 인수인계할 예정이다.

박일준 대한상의 상근부회장은 “대한상의와 딜로이트의 공동 분석 결과, 이번 APEC의 경제효과는 약 7조4000억원, 고용 창출은 2만2000명에 이를 것으로 전망된다”며 “2025 APEC CEO 서밋은 우리 기업들이 직면한 도전을 새로운 기회로 바꾸는 실질적 협력 플랫폼이 될 것”이라고 밝혔다.

한편 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 한국·일본·대만 기업 측 대표들이 함께한 ‘골프 회동’에서 정의선 현대차그룹 회장은 트럼프 대통령에게 “(주요 인사들의) 한국 방문에 대해 모두의 기대가 크고, 모두가 합심해 준비를 잘하고 있다”고 말한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 31일부터 경주에서 개최되는 2025 APEC 정상회의를 계기로 한국을 방문한다.

김현일 기자