[헤럴드경제= 박영훈 기자] “희망퇴직 비용이 1500억원?”

LG유플러스가 파격적인 위로금을 걸고 3년 만에 희망퇴직을 단행하면서 3분기 실적에 빨간불이 켜졌다. 업계에 따르면 LG유플러스가 희망퇴직 비용으로만 약 1500억원을 쓴 것으로 전해진다.

IBK투자증권은 LG유플러스의 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 44.8% 감소한 1358억원으로 추정된다고 전했다. 전체 인력의 5.7%에 해당하는 약 600명 규모의 희망퇴직 시행에 따른 일회성 비용이 3분기에 반영된 결과다.

이에 따라 LG유플러스의 3분기 영업이익은 컨센서스(시장평균전망치·2172억원)를 크게 밑돌 것으로 보인다. 다만 장기적으로는 상당한 규모의 인건비 절감 효과가 나타날 것으로 보인다. 내년 500억∼600억원 수준의 인건비 절감 효과가 예상된다.

LG유플러스는 50대를 겨냥 희망퇴직을 단행하면서 최대 4억~5억원대의 위로금과 자녀 학자금까지 지원하는 파격적인 조건을 내걸었다.

앞서 희망퇴직을 단행한 KT도 작년 4분기 충격적인 대규모 영업손실을 냈다. 적자가 무려 6551억원에 달했다. KT가 영업 손실은 낸 것은 10여년 만에 처음이다. 4400명의 대규모 희망퇴직에 따른 일회성 인건비가 1조원이나 들어갔다. 그럼에도 적자가 워낙 크다 보니 안팎에선 ‘악!’ 소리가 나올 수밖에 없다.

일회성 비용이 이렇게 크게 발생한 것은 고령 직원들을 내보내기 위해 지급한 위로금이 워낙 컸기 때문으로 보인다. KT도 직원에게 1인당 평균 3억~4억원의 위로금을 지급한 것으로 알려졌다.

KT가 대규모 적자 폭탄을 맞으면서까지 희망퇴직에 나선 것은 인사 적체가 심각하기 때문이다. 50대 과장 인력이 수두룩한 것으로 전해진다.

고령차 직원들도 100세 시대 늘어난 기대수명 속 월급을 받을 수 있는 직장에서 ‘버틸 수 있을 때까지 버텨야’하는 상황이다.

결국 기업들이 파격적인 위로금 카드를 꺼내 들고 있다. 인위적인 인력 구조조정이 불가능한 상황에서 위로금 금액이 많아야, 고령 직원의 퇴직을 유도할 수 있기 때문이다.