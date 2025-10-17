인건비 상승, 유지보수 비용 증가로 적자 누적 지난해 18% 올린 입장료 추가 인상 검토

[헤럴드경제=한지숙 기자] 프랑스 파리 시의회가 관광 명소 에펠탑의 입장권 가격을 지난해에 이어 추가 인상하는 안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 막대한 유지보수 비용 등 적자 누적에 시달리면서다.

15일(현지시간) 영국 더타임스에 따르면 현재 에펠탑의 성인 기준 최상층 엘리베이터 이용 티켓 가격은 36.10유로(약 6만원)로, 이미 지난해 대비 18% 가량 인상된 상태다. 그러나 이같은 조치에도 에펠탑의 재정난이 나아지지 않고 있다.

프랑스 회계감사원 보고서에 따르면 에펠탑은 지난해 850만유로(약 141억원)의 손실을 기록했다. 향후 2031년까지 누적 적자가 3100만 유로(약 513억원)에 이를 것으로 전망된다.

감사원은 에펠탑 운영사인 SETE가 금속 부품 18만 개와 볼트 250만 개로 구성된 구조물의 유지·보수 비용을 심각하게 과소평가했다고 지적했다.

2018년 재도색 작업 예산은 당초 5000만 유로로 책정됐으나, 실제 소요 비용은 1억4200만 유로에 달했다. 북쪽 탑 엘리베이터 개보수 사업 역시 예산 3200만 유로를 크게 웃도는 5830만 유로가 투입됐다.

인건비 상승도 주요 적자 요인으로 꼽힌다. 에펠탑 직원 441명의 인건비는 2019년 2590만 유로에서 올해 3230만 유로로 증가했다. 직원 평균 연봉은 7만2317유로(약 1억500만 원)이며, 단순 업무 종사자라도 보너스를 포함하면 평균 4만9032유로(약 7200만 원)를 받는 것으로 나타났다.

프랑스 감사원은 “근무 시간과 자격이 비슷한 의료·공항 근로자들보다 훨씬 높은 수준”이라고 지적했다. 실제 에펠탑 근무자들은 공휴일에 일하면 일당의 3배를, 휴무일이어도 일당의 2배를 보너스로 받는 등 복지 혜택이 프랑스 공공부문 중에서도 특히 후한 편이다.

SETE가 파리 시의회에 지불하는 라이센스비 역시 2019년 810만 유로에서 지난해 3870만 유로로 급증했다. 올해는 5000만 유로로 더 늘어날 예정이다. 이는 코로나19 사태를 거치며 파리시 부채가 93억 유로로 늘면서 사회당 소속인 안 이달고 파리 시장이 에펠탑에서 최대한 수익을 짜내려했기 때문이다.

프랑스 RMC 라디오 진행자 파스칼 드 라 투르 뒤팽은 “에펠탑은 세계에서 가장 많이 찾는 명소 중 하나인데, 어떻게 적자를 낼 수 있는지 놀라울 따름”이라고 말했다.