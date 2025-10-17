임시 주주총회서 인적분할 의결 ‘이해충돌’ 씻고 ‘순수 CDMO’로 지주사 삼성에피스홀딩스 창립

삼성바이오로직스가 인적분할을 거쳐 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO)와 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 사업을 분리한다.

지주사와 신사업 자회사 설립 등을 통해 삼성의 바이오 사업은 크게 ▷CDMO(삼성바이오로직스) ▷바이오시밀러(삼성바이오에피스) ▷플랫폼 기반 신약 R&D(신설 자회사) 3대축으로 재편된다.

삼성바이오로직스는 17일 인천 연수구 송도 컨벤시아에서 임시 주주총회를 열고 ‘분할계획 승인의 건’을 원안대로 승인했다. 의결권 있는 전체 주식의 93.0%(1286명)가 출석한 가운데 출석 주주의 99.9%가 찬성해 압도적인 지지로 가결됐다. 회사의 분할은 주주총회 특별결의 사안으로, 출석 주주의 3분의 2 이상, 발행주식 총수의 3분의 1 이상이 찬성해야 통과된다.

이로써 삼성바이오로직스는 순수 CDMO(Pure-play CDMO) 회사로 거듭난다. 그동안 글로벌 빅파마 고객사들은 CDMO 물량을 맡기면서 신약 개발 정보를 제공해야 하는데, 삼성바이오로직스가 바이오시밀러 기업을 자회사로 두고 있다는 점을 우려해 왔다. CDMO 고객사와 경쟁 사업을 운영하고 있다는 이해충돌 소지가 있다는 이유에서다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 인적 분할은 고객사의 이해상충 우려를 해소하고, CDMO와 바이오시밀러 각 사업의 강점과 잠재력을 극대화하기 위한 결정”이라며 “상이한 사업 특성을 가진 양사가 독립적으로 기업 가치를 평가받을 수 있게 돼 궁극적으로는 주주가치 제고로 이어질 것으로 전망된다”고 말했다.

삼성바이오로직스는 고객사의 잠재적 우려를 해소하면서 CDMO 사업 경쟁력을 강화해 ‘글로벌 톱티어 CDMO’를 목표로 한 성장 전략을 이어나갈 계획이다. ‘생산 능력·포트폴리오 다각화·글로벌 거점 확대’의 ‘3대 성장 전략’을 토대로 CDMO 역량 강화와 함께 항체·약물접합체(ADC), 아데노연관바이러스(AAV), 사전충전형 주사기(PFS) 등 신사업 분야에 대한 투자도 더욱 확대할 예정이다.

삼성에피스홀딩스는 다음달 1일 창립한다. 유가증권시장 재상장 예정일은 같은 달 24일이다. 기존 삼성바이오로직스의 자회사였던 삼성바이오에피스는 신설된 삼성에피스홀딩스에 100% 자회사로 편입된다.

또 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스와는 별도로 플랫폼 기반 신약개발 R&D를 전담하는 자회사를 신설한다. 다음달 14일 설립되는 신설 자회사는 ‘플랫폼 기술 확보→후보물질 개발→글로벌 제약사에 라이선스 아웃 또는 공동개발’의 사업 구조를 지향하고 있다.

이는 공정거래법상 지주사 요건(2개 이상의 자회사 보유)을 충족하고, 바이오시밀러를 넘어 신약으로 성장 동력을 확대하기 위해서다. 삼성에피스홀딩스의 초대 대표를 맡게 되는 김경아 삼성바이오에피스 대표는 미국 존스홉킨스대에서 박사 학위를 취득한 신약 개발 수석연구원 출신이다.

김 대표는 바이오시밀러와 플랫폼 기술 기반 신약 개발 등 2개의 사업을 진두지휘하게 된다. 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스를 ‘세계 1위 바이오시밀러 기업’으로 육성하기 위해 20종 이상의 바이오시밀러 제품군을 확보한다는 성장 전략을 제시했다. 최은지 기자