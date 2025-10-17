“송언석, 운영위도 합의 안 됐는데 6개 출석 요구” “여우가 두루미에 접시 내놓은 것과 뭐가 다른가” “출석 못하게 하고 공세…남는장사 계산 마쳤나” “총무비서관 국한 질의 시 운영위 출석이 협상안”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 김현지 대통령실 제1부속실장의 국회 국정감사 출석 여부와 관련 “출석을 막는 것은 대통령실도, 김 실장 본인도, 민주당도 아닌 바로 국민의힘”이라고 17일 주장했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “김 실장 운영위원회 출석 여부를 여야 간 협의하던 중에 송언석 국민의힘 원내대표가 느닷없이 6개 상임위 출석을 요구했다”며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 “운영위 출석도 합의가 안 된 상황에서 갑자기 6개 상임위 출석을 요구한 것은, 아예 수용할 수 없는 카드를 던져서 민주당이 이걸 받지 않으면 민주당, 대통령실이 김 실장을 꼭꼭 숨기려 한다는 프레임을 만들려는 정치공세를 명확히 한 것”이라고 비판했다.

그는 “송 원내대표가 6개 상임위 국감 출석을 요구하는 순간 이 판은 깨진 것”이라며 “송 원내대표는 어릴 때 읽었던 이솝우화라도 갑자기 떠올린 것인가. 여우가 두루미를 식사에 초대해 놓고 접시에 스프 내놓은 것과 뭐가 다른가”라고 되물었다.

또 “김 실장이 실제 국감에 출석하는 것보다 출석하지 못하게 해놓고 정치공세를 하는 것이 훨씬 남는 장사가 되겠다는 계산을 마친 것인가”라며 “국민의힘은 스토킹 국감을 멈추고 민생 국감에 임하라는 국민의 명령을 받들기 바란다”고 강조했다.

박 수석대변인은 국민의힘이 김 실장의 운영위 출석만을 요구하면 받아들일 것인지 묻자 “원내 합의 사항이라 제가 답변하긴 어렵다”면서도 “김 실장이 운영위에 출석하되, 이재명 대통령 취임 이후 대통령실 총무비서관을 맡았을 때 본연의 임무에 국한해서 질의를 하면 응할 수 있다는 협상안을 가지고 협상한 것으로 알고 있다”고 밝혔다.