춘천마라톤 연계 프로그램도 진행

[헤럴드경제=전새날 기자] 스포츠 브랜드 프로-스펙스가 오는 23일부터 29일까지 7일간 더현대 서울 지하 2층에서 브랜드 팝업스토어 ‘달리기의 궤적’을 운영한다.

이번 팝업스토어는 러너들의 꾸준한 훈련과 기록이 쌓여 만들어진 ‘달리기의 궤적’을 주제로 한다. 프로-스펙스가 지향하는 러닝의 가치와 철학을 전달하는 공간이다. 특히 국내 3대 마라톤 중 하나이자 프로-스펙스가 후원하는 ‘2025 춘천마라톤’과 연계한 프로그램을 통해 러너와의 소통을 확대할 계획이다.

현장에서는 러너들의 여정을 시각적으로 표현한 공간을 비롯해 프로-스펙스의 2025 FW(가을·겨울) 러닝 신제품 라인업을 만나볼 수 있다. 또 전문 러닝 코치가 상주해 자신의 러닝 스타일에 맞는 제품을 추천받을 수 있다.

팝업 기간 평일 한정 수량으로 레이스팩도 판매한다. 레이스팩은 러닝화 인피니트 러시, 2026 서울하프마라톤 참가권, 경량백, 티셔츠, 반다나 등으로 구성된 패키지다.

춘천마라톤 다음날인 27일부터 29일까지 3일간은 대회와 연계한 프로그램을 운영한다. 해당 기간 팝업을 방문한 춘천마라톤 완주자를 대상으로 피니셔 프린팅과 메달 각인 서비스를 제공한다. 이외에도 팝업 방문 및 구매 고객을 위한 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.

프로-스펙스 관계자는 “이번 팝업스토어는 러너들의 꾸준한 노력과 시간이 만들어낸 궤적을 돌아보고, 브랜드가 지향하는 러닝의 가치를 함께 나누는 공간”이라며 “특히 ‘2025 춘천마라톤’ 연계 프로그램을 통해 러너들과 직접 소통할 수 있을 것”이라고 말했다.