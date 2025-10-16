[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)가 10기 아동참여위원회 위원을 오는 30일까지 모집한다. 아동참여위원으로 위촉되면 구 아동정책 수립에 직접 참여할 수 있고, 아동 권리 증진을 위한 다양한 행사에도 참여하게 된다.

신청 대상은 7세에서 18세 미만의 아동이다. 강서구에 주민등록되어 있거나 강서구 소재 학교에 재학 중이어야 한다. 위원 임기는 2년이다.

참여를 희망하는 아동은 오는 30일까지 강서구청 아동청소년과에 방문하거나, 우편 또는 전자우편으로 신청하면 된다.

구는 1차 서류심사 후 합격자에 한해 11월 8일에 2차 면접심사를 진행할 예정이다. 최종 10명의 아동이 선정되며, 결과는 11월 11일 구 홈페이지와 개별 문자를 통해 공지할 예정이다.

선발된 위원은 환경, 문화, 교육 3개 분과로 나뉘어 활동한다. 아동 관련 정책을 직접 발굴하고 제안하는 역할을 맡는다.

이들은 연 2회 정기회의를 비롯해 아동권리교육, 청소년 어울림마당 등 아동 친화도시 조성을 위한 다양한 행사에도 참여한다.

지난 9기 아동참여위원회는 19명으로 구성돼, 정책보고회를 포함한 총 14회의 회의를 진행했다. 위원들은 ‘따릉이 대여소 확대’, ‘폐교 공간을 문화복합시설로 활용’, ‘아리수 음수대 개선’ 등 실질적인 정책 아이디어를 제안했다.

진교훈 구청장은 “아동참여위원회는 미래의 주인공인 아동들의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하기 위한 소중한 통로”라며, “우리 아이들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다.