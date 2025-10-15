[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도와 경주시는 15일 불과 보름여 앞으로 다가온 2025 APEC 정상회의의 성공적 개최를 위해 주요 준비 현장을 점검하면서 손님맞이 준비에 속도를 내고 있다.

이날 현장 점검에는 이철우 경상도지사와 주낙영 경주시장, 현장 관련 공무원이 함께 참여해 숙박시설, 수송 셔틀버스, 할랄음식점 등 각 분야의 준비 상황을 꼼꼼히 살폈다.

점검단은 먼저 APEC 협력 숙박업소인 소노캄 호텔을 방문해 ‘APEC 협력 숙박업소 인증패 제막식’을 열고 호텔 관계자들을 격려했다.

이철우 지사는 회원국 대표단이 머무는 숙소가 경북의 품격을 보여주는 첫인상이 될 것이라며 품격 있는 호텔 서비스 제공을 위해 완벽한 준비를 당부했다.

이후 소노캄 호텔 정문에서 대기 중인 수송 셔틀버스를 직접 시승해 베니키아 스위스 로젠호텔로 이동했다. 셔틀버스는 행사 기간에 실제 운행될 차량으로, 외관 랩핑 상태와 내부 청결도, 좌석 점검 등이 함께 이뤄졌다.

특히 버스 시트 헤드레스트 QR코드를 활용한 셔틀정보시스템을 통해 셔틀버스 운행정보를 확인하는 시연도 함께 진행됐다.

베니키아 스위스 로젠호텔에서는 휴대용 통번역기 시연과 객실 점검이 이어졌다. 이철우 지사와 주낙영 경주시장은 직접 통번역기를 사용해 외국인과 응대 시연을 하며 회원국 대표단 응대 준비 상황을 점검했다.

곧이어 이 지사와 주 시장은 직접 ‘객실 점검 체크리스트’를 활용해 객실 점검에 나섰다.

객실 내 냄새, 카펫트 오염 여부, 냉장고 이상 여부, 욕실 위생 상태, 수압, 변기 상태 등을 세밀하게 점검했으며, 실내 공기 질 검사와 소화기, 화재감지기 등 안전 항목도 함께 확인했다.

마지막으로 무슬림 대표단을 위해 조성 중인 할랄음식점인 ‘HI-ASIA(보문로 555)’를 방문해 준비 상황을 점검했다.

할랄음식점 조성 현황을 보고 받은 후 조리시설, 기도실, 화장실 등을 둘러보고, 정상회의 기간 중 제공될 메뉴를 직접 시식하며 음식의 맛과 품질을 꼼꼼히 살폈다.

‘HI-ASIA’는 현재 부산에서 동일한 할랄음식점을 운영 중인 전문 셰프가 직접 운영하며, 정상회의 기간 중 조식․중식․석식을 뷔폐식으로 제공할 예정이다.

주낙영 경주시장은 “경주시는 경북도와 함께 원팀으로 똘똘뭉쳐서 정상회의의 성공에 모든 행정력을 투입하겠다”며 “회원국 대표단들이 경주에서 좋은 추억과 감동을 가지고 돌아갈 수 있도록 남은 기간 시민과 함께 손님맞이에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이철우 경북지사는 “APEC 정상회의 준비가 막바지에 접어든 만큼 지금까지 준비한 것들을 체크리스트를 통해 현장에서 세밀하게 확인하고 완벽히 준비하겠다”며 “이번 정상회의가 역대 가장 성공적인 회의가 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다